Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учди
Остона шаҳрида Қозоғистон тарихида илк бор бортида йўловчи бўлган EH216-С русумли учувчисиз ҳаво таксиси парвоз қилди. “Келажак ўйинлари — 2026” халқаро турнири доирасидаги намойиш парвози мамлакатда бундай технологиянинг реал шароитда биринчи синови бўлди. EH216-С икки нафар йўловчини ташиши, соатига 130 километргача тезликда ҳаракатланиши ва учувчисиз ҳолда 35 километргача масофани босиб ўтиши мумкин.
Қозоғистонда келажак транспорти сари яна бир муҳим қадам ташланди. Остона шаҳрида мамлакат тарихида биринчи марта бортида йўловчи бўлган учувчисиз ҳаво таксиси парвоз қилди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги хабар берди.
“Келажак ўйинлари — 2026” халқаро турнири доирасида пойтахтда махсус ажратилган ҳудуд узра EH216-S русумли вертикал учиб-қўнувчи электр аппарати — eVTOL намойиш парвозини амалга оширди. Мазкур синов Қозоғистонда шундай технологиянинг реал шароитда илк бор текширилиши бўлиб, учувчисиз йўловчи ташиш имкониятларини намойиш этди.
EH216-S бир вақтнинг ўзида икки нафар йўловчини ташишга мўлжалланган. У соатига 130 километргача тезликда ҳаракатланиши ва учувчисиз ҳолда 35 километргача масофани босиб ўтиши мумкин.
Ҳукумат дастлаб Қозоғистоннинг табиий, маданий ва тарихий диққатга сазовор масканлари узра давомийлиги 5 дақиқадан 30 дақиқагача бўлган намойиш ҳамда сайёҳлик парвозларини йўлга қўйиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Келажакда эса бундай ҳаво таксилари шаҳар транспорт тизимининг бир қисмига айланиб, мавжуд қатнов турларини тўлдириши мумкин.
Янги технологиядан фақат йўловчи ташишда эмас, балки шошилинч тиббий ёрдам, дори-дармон етказиб бериш, қидирув-қутқарув ишлари, ёнғинларни ўчириш ва логистика соҳаларида ҳам фойдаланиш режалаштирилмоқда.
Лойиҳанинг яна бир муҳим йўналиши — халқаро ҳамкорлик асосида Қозоғистонда йўловчи ташувчи учувчисиз аппаратлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш. Бу янги юқори технологияли ишлаб чиқариш қувватлари ва қўшимча иш ўринларини яратиш, шунингдек, саноат кооперациясини кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Транспорт вазирлиги маълум қилишича, шаҳар ҳаво ҳаракатини жорий этиш учун зарур меъёрий-ҳуқуқий база ҳам шакллантирилган. eVTOL ҳаво таксилари, вертипортлар ва учувчисиз ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимларига оид қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритилган.
…