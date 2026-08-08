Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учди

·145·Дунё
Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учди
Қисқача

Остона шаҳрида Қозоғистон тарихида илк бор бортида йўловчи бўлган EH216-С русумли учувчисиз ҳаво таксиси парвоз қилди. “Келажак ўйинлари — 2026” халқаро турнири доирасидаги намойиш парвози мамлакатда бундай технологиянинг реал шароитда биринчи синови бўлди. EH216-С икки нафар йўловчини ташиши, соатига 130 километргача тезликда ҳаракатланиши ва учувчисиз ҳолда 35 километргача масофани босиб ўтиши мумкин.

Қозоғистонда келажак транспорти сари яна бир муҳим қадам ташланди. Остона шаҳрида мамлакат тарихида биринчи марта бортида йўловчи бўлган учувчисиз ҳаво таксиси парвоз қилди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги хабар берди.

“Келажак ўйинлари — 2026” халқаро турнири доирасида пойтахтда махсус ажратилган ҳудуд узра EH216-S русумли вертикал учиб-қўнувчи электр аппарати — eVTOL намойиш парвозини амалга оширди. Мазкур синов Қозоғистонда шундай технологиянинг реал шароитда илк бор текширилиши бўлиб, учувчисиз йўловчи ташиш имкониятларини намойиш этди.

EH216-S бир вақтнинг ўзида икки нафар йўловчини ташишга мўлжалланган. У соатига 130 километргача тезликда ҳаракатланиши ва учувчисиз ҳолда 35 километргача масофани босиб ўтиши мумкин.

Ҳукумат дастлаб Қозоғистоннинг табиий, маданий ва тарихий диққатга сазовор масканлари узра давомийлиги 5 дақиқадан 30 дақиқагача бўлган намойиш ҳамда сайёҳлик парвозларини йўлга қўйиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Келажакда эса бундай ҳаво таксилари шаҳар транспорт тизимининг бир қисмига айланиб, мавжуд қатнов турларини тўлдириши мумкин.

Oq-qora rangli yo'lovchi droni musaffo osmonda uchib ketmoqda.

Янги технологиядан фақат йўловчи ташишда эмас, балки шошилинч тиббий ёрдам, дори-дармон етказиб бериш, қидирув-қутқарув ишлари, ёнғинларни ўчириш ва логистика соҳаларида ҳам фойдаланиш режалаштирилмоқда.

Лойиҳанинг яна бир муҳим йўналиши — халқаро ҳамкорлик асосида Қозоғистонда йўловчи ташувчи учувчисиз аппаратлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш. Бу янги юқори технологияли ишлаб чиқариш қувватлари ва қўшимча иш ўринларини яратиш, шунингдек, саноат кооперациясини кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Транспорт вазирлиги маълум қилишича, шаҳар ҳаво ҳаракатини жорий этиш учун зарур меъёрий-ҳуқуқий база ҳам шакллантирилган. eVTOL ҳаво таксилари, вертипортлар ва учувчисиз ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимларига оид қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритилган.

ҚозоғистонАстанаEH216-S
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди