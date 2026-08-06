Тожикистонда ҳижобли аёлларга қарши рейдлар бошланди
Тожикистоннинг Панжакент шаҳрида маҳаллий ҳокимият ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар миллий қадриятларга мос келмайди, деб баҳоланган кийимларга, жумладан ҳижобга қарши рейдларни бошлади. 4 август куни эълон қилинган суратларда расмийлар соч, бўйин ва елкани ёпиб турадиган мусулмон рўмолини таққан аёллар билан милиция ходимлари иштирокидаги суҳбатлар ўтказаётгани акс этган.
Тожикистоннинг Панжакент шаҳрида маҳаллий ҳокимият ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар миллий қадриятларга мос келмайди, деб баҳоланган кийимларга қарши рейдларни бошлади. Бу ҳақда маҳаллий оммавий ахборот воситалари хабар тарқатди.
Маълум қилинишича, 4 август куни эълон қилинган суратларда расмийлар соч, бўйин ва елкани ёпиб турадиган мусулмон рўмолини таққан аёллар билан суҳбат ўтказаётгани акс этган. Суҳбатлар давомида милиция ходимлари ҳам иштирок этган.
Расмийлар ушбу тадбирлардан кўзланган асосий мақсад “бегона маданият таъсирининг олдини олиш ва миллий анъаналарни асраш” эканини билдирмоқда. Шу билан бирга, рейдлар давомида қанча аёл ва қизлар билан профилактик суҳбат ўтказилганига оид аниқ рақамлар очиқланмаган.
Манбаларга кўра, ҳижоб тақиб юрувчи айрим аёллар ҳокимият вакиллари билан бўлган мулоқот ҳақида гапиришдан бош тортган. Улар бу иш жойи ёки шахсий ҳаётига салбий таъсир қилиши мумкинлигидан хавотир билдирган.
…