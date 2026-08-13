В первой АЭС Турции начнётся производство электроэнергии

Турция планирует в ближайшие месяцы начать производство электроэнергии на первом энергоблоке атомной электростанции «Аккую». Об этом, со ссылкой на Иксбт.ком, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар на Босфорском дипломатическом форуме. Издание сообщает что ранее власти заявляли о намерении запустить первый блок станции до конца текущего года.

Этот проект станет первой атомной электростанцией в истории Турции и важным шагом на пути к осуществлению 70-летней мечты страны в энергетическом секторе. Станцию строит российская государственная корпорация Росатом, а сам проект считается одной из крупнейших технологических инициатив регионального масштаба.

Технические характеристики и масштаб проекта

Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока мощностью по 1200 Мегаватт каждый. На этих блоках применяются современные технологии реакторов поколения 3+ российского типа ВВЭР. Это обеспечивает соответствие станции самым высоким стандартам безопасности.

При строительстве этой атомной электростанции впервые в истории мировой атомной энергетики применяется модель «построй — владей — управляй» (Буилд-Овн-Операте). Такой подход позволил эффективно организовать процессы финансирования и управления проектом.

Роль в обеспечении энергетической безопасности

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока поможет значительно снизить зависимость Турции от импорта энергоресурсов. На фоне роста экономики страны стратегическое значение приобретает наличие стабильного и экологически чистого источника электроэнергии.

По мнению специалистов, подключение атомной энергетики к сети обеспечит стабильность общего энергетического баланса Турции. Выход проекта на полную мощность в дальнейшем создаст основу для дальнейшего роста промышленного потенциала страны.