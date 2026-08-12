Қозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқда

·1·Дунё
Қозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқда

2026 йил 12 август куни Telegram’даги Mash каналида Қозоғистоннинг 15 миллион фуқаросига тегишли шахсий маълумотлар даркнетда сотувга қўйилгани ҳақида хабар пайдо бўлди.

Хабарда айтилишича, бу маълумотлар Қозоғистон аҳолисининг қарийб тўртдан уч қисмини ташкил қилади. Даркнетда shymzz13 тахаллуси билан фаолият юритувчи фойдаланувчи мазкур маълумотлар базасини давлатнинг eGov электрон ҳукумат тизимини бузиш орқали қўлга киритганини даъво қилган.

Маълумотларга кўра, ҳажми 2,7 гигабайт бўлган файлда 47 миллион қатор маълумот мавжуд. Унда фуқароларнинг паспорт маълумотлари, телефон рақамлари, электрон почта манзиллари, иш жойлари, ҳужжатлар нусхалари ва пароллари борлиги айтилган.

Сотувчи ушбу маълумотлар базасини 0,5 биткоин, яъни тахминан 32 минг долларга баҳолаган.

Бироқ Қозоғистон Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазирлиги бу маълумотлар ҳозирча тасдиқланмаганини билдирди. Вазирлик тегишли хизматлар билан биргаликда тарқалган маълумотларни техник жиҳатдан текшираётганини маълум қилди. Жумладан, эълонда келтирилган намуналар таҳлил қилиниб, уларнинг келиб чиқиш манбаси аниқланмоқда.

Вазирлик вакилларининг таъкидлашича, ҳозирча eGov ахборот тизимлари бузилгани ёки мазкур маълумотлар базаси бевосита eGov’дан олинганини тасдиқловчи далиллар мавжуд эмас.

Шунингдек, идора тарқалган хабардаги айрим маълумотлар электрон ҳукумат тизимидаги маълумотларнинг тузилиши ва форматига мос келмаслигига эътибор қаратди. Хусусан, eGov тизимида паспортларнинг сканер нусхалари даъво қилинган шаклда сақланмаслиги, рақамли ҳужжатлар эса бошқа форматда бўлиши қайд этилди.

Вазирлик даркнетдаги фойдаланувчининг маълумотлар базаси eGov’ни бузиш орқали олингани ҳақидаги даъвоси тизим бузилганига ўз-ўзидан далил бўла олмаслигини таъкидлади.

Айни вақтда техник текширув давом этмоқда. Унинг натижаларига кўра, қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.

Вазирлик Қозоғистон фуқароларига рақамли хавфсизлик қоидаларига риоя қилишни тавсия қилди. Жумладан, SMS-кодлар, пароллар ва электрон рақамли имзо маълумотларини бегоналарга бермаслик, шубҳали ҳаволаларни очмаслик ҳамда турли хизматларда бир хил паролдан фойдаланмаслик сўралди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Бугун, 13:25Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиЁнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиБугун, 12:41Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиСуд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиБугун, 12:26Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариГвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариБугун, 12:15Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди