Қозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқда
2026 йил 12 август куни Telegram’даги Mash каналида Қозоғистоннинг 15 миллион фуқаросига тегишли шахсий маълумотлар даркнетда сотувга қўйилгани ҳақида хабар пайдо бўлди.
Хабарда айтилишича, бу маълумотлар Қозоғистон аҳолисининг қарийб тўртдан уч қисмини ташкил қилади. Даркнетда shymzz13 тахаллуси билан фаолият юритувчи фойдаланувчи мазкур маълумотлар базасини давлатнинг eGov электрон ҳукумат тизимини бузиш орқали қўлга киритганини даъво қилган.
Маълумотларга кўра, ҳажми 2,7 гигабайт бўлган файлда 47 миллион қатор маълумот мавжуд. Унда фуқароларнинг паспорт маълумотлари, телефон рақамлари, электрон почта манзиллари, иш жойлари, ҳужжатлар нусхалари ва пароллари борлиги айтилган.
Сотувчи ушбу маълумотлар базасини 0,5 биткоин, яъни тахминан 32 минг долларга баҳолаган.
Бироқ Қозоғистон Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазирлиги бу маълумотлар ҳозирча тасдиқланмаганини билдирди. Вазирлик тегишли хизматлар билан биргаликда тарқалган маълумотларни техник жиҳатдан текшираётганини маълум қилди. Жумладан, эълонда келтирилган намуналар таҳлил қилиниб, уларнинг келиб чиқиш манбаси аниқланмоқда.
Вазирлик вакилларининг таъкидлашича, ҳозирча eGov ахборот тизимлари бузилгани ёки мазкур маълумотлар базаси бевосита eGov’дан олинганини тасдиқловчи далиллар мавжуд эмас.
Шунингдек, идора тарқалган хабардаги айрим маълумотлар электрон ҳукумат тизимидаги маълумотларнинг тузилиши ва форматига мос келмаслигига эътибор қаратди. Хусусан, eGov тизимида паспортларнинг сканер нусхалари даъво қилинган шаклда сақланмаслиги, рақамли ҳужжатлар эса бошқа форматда бўлиши қайд этилди.
Вазирлик даркнетдаги фойдаланувчининг маълумотлар базаси eGov’ни бузиш орқали олингани ҳақидаги даъвоси тизим бузилганига ўз-ўзидан далил бўла олмаслигини таъкидлади.
Айни вақтда техник текширув давом этмоқда. Унинг натижаларига кўра, қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.
Вазирлик Қозоғистон фуқароларига рақамли хавфсизлик қоидаларига риоя қилишни тавсия қилди. Жумладан, SMS-кодлар, пароллар ва электрон рақамли имзо маълумотларини бегоналарга бермаслик, шубҳали ҳаволаларни очмаслик ҳамда турли хизматларда бир хил паролдан фойдаланмаслик сўралди.
…