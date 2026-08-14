Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқда

·0·Спорт
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқда

Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Тижжани Рейндерс фаолиятини Саудия Pro-лигасида давом эттирадиган бўлди. Нидерландиялик футболчи Ал-Қодсия клубига 51 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинмоқда. Ушбу кутилмаган келишувга кўра, футболчи Англия чемпионатида атиги бир мавсум ўйнаганидан сўнг Этиҳад стадионини тарк этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рейндерс янги жамоаси билан шахсий шартнома шартларида тўлиқ келишиб олган ва трансфер расмийлашиш арафасида турибди. Манчестер Сити раҳбарияти футболчини ўтган ёзда Милан сафидан 46,5 миллион фунтга сотиб олган эди. Натижада, инглиз клуби бу савдодан яхшигина фойда кўришга муваффақ бўлди ва мазкур ёзги трансфер ойнасидаги умумий сотувлар суммаси қарийб 100 миллион фунт стерлингга етди.

Майдондаги ўрин ва таркибдаги ўзгаришлар

Нидерландиялик футболчи ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 47 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та гол муаллифи бўлган. Унинг хизматларига ички чемпионатдан ҳам қизиқишлар бўлганига қарамай, у охир-оқибат Саудия Арабистони клубини танлади. Дастлабки ёрқин ўйинларига қарамай, ярим ҳимоячи мавсум охирига келиб асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган эди.

Собиқ бош мураббий Пеп Гвардиола марказда кўпроқ сардор Бернарду Силва ҳамда испаниялик таянч ярим ҳимоячиси Родри тандемига устунлик берган эди. Ҳозирги келиб Силва жамоани тарк этгани ва Родри Барселона клубининг асосий нишонига айлангани сабабли, клуб марказий чизиғида туб ўзгаришлар юз бермоқда.

Молиявий эркинлик ва янги режалар

Натан Аке ҳамда Джеймс Траффорднинг сотуви билан биргаликда, жами 100 миллион фунтлик даромад Манчестер Ситига трансфер бозорида катта молиявий эркинлик тақдим этмоқда. Марказдаги йўқотишларнинг ўрнини қоплаш мақсадида клуб Ноттингем Форест истеъдоди Эллиот Андерсонни 116 миллион фунт эвазига ўз сафига қўшиб олди.

Акенинг Фенербахчега ва Траффорднинг Лидс Юнайтедга сотиб юборилиши клубнинг ёзги трансфер ойнасида таркиб чуқурлигини ошириш ва молиявий барқарорликни таъминлаш стратегиясидан далолат беради. Клуб раҳбарияти ўтган мавсумларда тажрибали фахрийларга таяниб келган таркибни кескин янгилашга қарор қилган.

Тижжани Рейндерснинг қисқа муддатли фаолияти ҳам ана шу шафқатсиз ўзгаришлар қурбонига айланди. Унинг тезкор тарзда сотиб юборилиши клубга катта маблағ жамғариш билан бирга, янги тактик ғояларга мос тушувчи янги футболчиларни жалб қилиш имкониятини бермоқда.

Манчестер СитиТижжани РейндерсТрансферАнглия Премер-лигасиСаудия Pro-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризисРеал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризисБугун, 12:34Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиУэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиБугун, 12:15Интер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаИнтер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаБугун, 12:12Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингБугун, 11:59Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиЛа Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиБугун, 11:51Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиЮвентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиБугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди