Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқда
Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Тижжани Рейндерс фаолиятини Саудия Pro-лигасида давом эттирадиган бўлди. Нидерландиялик футболчи Ал-Қодсия клубига 51 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинмоқда. Ушбу кутилмаган келишувга кўра, футболчи Англия чемпионатида атиги бир мавсум ўйнаганидан сўнг Этиҳад стадионини тарк этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рейндерс янги жамоаси билан шахсий шартнома шартларида тўлиқ келишиб олган ва трансфер расмийлашиш арафасида турибди. Манчестер Сити раҳбарияти футболчини ўтган ёзда Милан сафидан 46,5 миллион фунтга сотиб олган эди. Натижада, инглиз клуби бу савдодан яхшигина фойда кўришга муваффақ бўлди ва мазкур ёзги трансфер ойнасидаги умумий сотувлар суммаси қарийб 100 миллион фунт стерлингга етди.
Майдондаги ўрин ва таркибдаги ўзгаришларНидерландиялик футболчи ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 47 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та гол муаллифи бўлган. Унинг хизматларига ички чемпионатдан ҳам қизиқишлар бўлганига қарамай, у охир-оқибат Саудия Арабистони клубини танлади. Дастлабки ёрқин ўйинларига қарамай, ярим ҳимоячи мавсум охирига келиб асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган эди.
Собиқ бош мураббий Пеп Гвардиола марказда кўпроқ сардор Бернарду Силва ҳамда испаниялик таянч ярим ҳимоячиси Родри тандемига устунлик берган эди. Ҳозирги келиб Силва жамоани тарк этгани ва Родри Барселона клубининг асосий нишонига айлангани сабабли, клуб марказий чизиғида туб ўзгаришлар юз бермоқда.
Молиявий эркинлик ва янги режаларНатан Аке ҳамда Джеймс Траффорднинг сотуви билан биргаликда, жами 100 миллион фунтлик даромад Манчестер Ситига трансфер бозорида катта молиявий эркинлик тақдим этмоқда. Марказдаги йўқотишларнинг ўрнини қоплаш мақсадида клуб Ноттингем Форест истеъдоди Эллиот Андерсонни 116 миллион фунт эвазига ўз сафига қўшиб олди.
Акенинг Фенербахчега ва Траффорднинг Лидс Юнайтедга сотиб юборилиши клубнинг ёзги трансфер ойнасида таркиб чуқурлигини ошириш ва молиявий барқарорликни таъминлаш стратегиясидан далолат беради. Клуб раҳбарияти ўтган мавсумларда тажрибали фахрийларга таяниб келган таркибни кескин янгилашга қарор қилган.
Тижжани Рейндерснинг қисқа муддатли фаолияти ҳам ана шу шафқатсиз ўзгаришлар қурбонига айланди. Унинг тезкор тарзда сотиб юборилиши клубга катта маблағ жамғариш билан бирга, янги тактик ғояларга мос тушувчи янги футболчиларни жалб қилиш имкониятини бермоқда.
…