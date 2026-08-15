В торговом центре Египта взорвался баллон с гелием

В одном из торговых центров Нового Каира в Египте в результате взрыва баллона с гелием погибли 3 человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла 13 августа в торговом центре Arabella Plaza.

По данным Министерства здравоохранения Египта, баллон с гелием взорвался в магазине подарков, работающем на первом этаже торгового центра. После мощного взрыва внутри магазина также начался пожар.

Хотя вскоре пожар удалось взять под контроль, взрыв и возгорание повредили фасады близлежащих магазинов в торговом центре.

Сразу после получения сообщения о происшествии на место были направлены 8 бригад скорой помощи. 11 пострадавших доставили в New Cairo Specialized Hospital, еще 6 человек — в расположенные поблизости медицинские учреждения.

В министерстве сообщили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В связи с происшествием в близлежащих больницах также был введен режим повышенной готовности.