В мире меняется система исчисления времени: «високосная секунда» будет отменена

Представители 69 стран мира проголосовали за отказ от високосной секунды, используемой в исчислении времени, и внедрение вместо нее новой системы. Изменения должны вступить в силу с 2027 года. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Решение было принято 15 октября на конференции, организованной Международным бюро мер и весов во французском городе Версаль. Согласно новой системе, допускается, что разница между всемирным координированным временем (УТК) и астрономическим временем, основанным на вращении Земли, будет достигать одного часа. Однако необходимость корректировки такой разницы может не возникать на протяжении тысяч лет.

В действующей системе исчисления времени для учета изменений во вращении Земли в УТК при необходимости добавляется одна секунда. Это называется «високосной секундой». Но такие мелкие изменения могут вызывать сбои в компьютерных системах, сетях связи, спутниках и электросетях.

Например, в 2012 году после добавления високосной секунды возникли проблемы в некоторых компьютерных системах. Наблюдались сбои в работе сайтов Reddit и LinkedIn, а также задержки рейсов авиакомпании Кантас.

Ученые поясняют, что скорость вращения Земли непостоянна. Она меняется под воздействием таких природных факторов, как внутреннее строение планеты, процессы в океанах и атмосфере. В долгосрочной перспективе вращение Земли замедляется, однако в последние годы наблюдались и периоды его ускорения.

По этой причине специалисты выразили обеспокоенность тем, что в будущем может возникнуть необходимость не добавления, а вычитания одной секунды для синхронизации времени. Это называется «отрицательной високосной секундой» и еще никогда не применялось на практике. Ученые оценивают вероятность появления такой необходимости в следующем десятилетии примерно в 30 процентов.

Основная цель новой системы — устранить частые мелкие изменения в исчислении времени и снизить риск сбоев в цифровой инфраструктуре. При этом допускается увеличение разницы между астрономическим и официальным временем, а необходимая корректировка может производиться при достижении часового предельного значения.

Для справки, в 1967 году определение секунды было установлено на основе колебаний атомов цезия-133. С 1972 года для поддержания соответствия с вращением Земли в УТК в общей сложности 27 раз добавлялась високосная секунда. Последний раз такое изменение производилось 31 декабря 2016 года.