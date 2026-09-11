Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени

В связи с изменением скорости вращения Земли действующая в мире система времени в будущем может претерпеть изменения. Ученые предлагают перевести мировое время на систему, не зависящую от вращения Земли. Исследование на эту тему было опубликовано в издании Накед Скиенке.

Отмечается, что в настоящее время в мире с 1972 года используется координированное универсальное время — УТК. Данная система времени синхронизируется на основе атомных часов. Однако скорость вращения Земли непостоянна. В связи с этим между атомным и солнечным временем возникает определенная разница.

Для устранения этого расхождения с 1972 года было добавлено 27 «високосных секунд». То есть вносились односекундные корректировки для согласования системы времени с вращением Земли.

Но в последние годы ситуация меняется из-за ускорения вращения Земли. Теперь, напротив, возникла необходимость убрать одну секунду, то есть ввести отрицательную «високосную секунду».

Ученых же беспокоит влияние такого изменения на современные технологические системы. Поскольку отрицательная «високосная секунда» еще никогда не применялась на практике, многие компьютерные программы разрабатывались с учетом того, что ко времени может быть лишь добавлена одна секунда.

По мнению специалистов, это может вызвать масштабные технические сбои в системах связи и спутниковой навигации.

Согласно данным, для решения проблемы ученые предлагают отделить атомное время от солнечного. При таком подходе две системы времени будут постепенно отдаляться друг от друга, а спустя столетия их можно будет снова синхронизировать с помощью «високосного часа».

В октябре текущего года в Версале состоится Генеральная конференция Международного бюро мер и весов. На ней может быть принято важное решение, касающееся будущего «високосной секунды».

Если данное предложение будет одобрено, ожидается, что новый порядок вступит в силу 20 мая 2027 года. После этого использование «високосных секунд» будет прекращено, а атомное время начнет постепенно отдаляться от солнечного.

По расчетам, разница между двумя системами времени может достичь одного часа примерно через 1000 лет. И хотя в повседневной жизни людей это останется незамеченным, для глобальных технологических систем это станет важным изменением.