Шавкат Мирзиёев сообщил, что следит за играми Жавохира Синдарова в матче за звание чемпиона мира. Президент отметил мастерство гроссмейстера в первых партиях.

Глава государства высказался о шахматах во время беседы с инвесторами в научно-практическом центре Комитета по автомобильным дорогам.

«Мы молимся Всевышнему. Он хорошо сыграл три партии, мы наблюдаем. Пусть Аллах даст ему сил», — сказал Шавкат Мирзиёев о Жавохире Синдарове.

Жавохир Синдаров борется за шахматную корону с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Первые три партии встречи завершились вничью. На данный момент общий счет 1,5:1,5.

Для победы в матче, состоящем из 14 партий, одному из шахматистов необходимо набрать 7,5 очков. Если в основном матче победитель не будет выявлен, чемпион мира определится на тай-брейке.