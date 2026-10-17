75-тысячелетние кости из Ирака раскрыли тайну неандертальцев

Обнаруженные в пещере на севере Ирака 75-тысячелетние останки неандертальца раскрыли важную информацию о насилии и взаимопомощи среди древних людей. Об этом сообщает «Reuters».

Исследователи нашли частично сохранившийся скелет неандертальца старше 40 лет в пещере Шанидар в Загросских горах. Пол особи по имени «Шанидар А» определить не удалось.

На его левой лопатке было обнаружено круглое отверстие диаметром 15 миллиметров. По мнению ученых, остроконечное деревянное копьё вошло в грудную клетку и повредило легкие и другие ткани. Эта травма могла стать причиной смерти.

Специалисты считают, что инцидент произошел в результате конфликта между неандерталяцами или столкновения между враждующими группами. Вероятность нападения современных людей или случайной травмы оценивается как более низкая.

Однако у находки есть еще одна удивительная сторона. На зубах «Шанидар А» также были выявлены следы тяжелой травмы, полученной по меньшей мере за год до этого. В результате удара часть передних зубов сломалась и выпала, а остальные сместились.

Как рассказала руководитель исследования, антрополог из Кембриджского университета Эмма Померой, после такой травмы есть и пить было крайне сложно. Поэтому в период восстановления неандерталец, вероятно, нуждался в помощи и уходе со стороны соплеменников.

Из пещеры были извлечены останки в общей сложности пяти неандерталов: четверо взрослых и один младенец. Кости были обнаружены вблизи друг друга за каменным столбом.

Пещера Шанидар с 1950-х годов является важным археологическим источником в изучении жизни неандертальцев. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале «Скиентифик Репортс».

По мнению ученых, эта находка ставит под сомнение представления, изображающие неандертальцев исключительно как жестоких или безразличных к другим существ. Обнаружение в останках одной особи свидетельств как насилия, так и заботы показывает, что отношения между древними людьми были гораздо сложнее.