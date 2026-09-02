Умерла 115-летняя японка, раскрывшая секрет долголетия

·51·Мир
Умерла 115-летняя японка, раскрывшая секрет долголетия

Самая пожилая гражданка Японии Сигэко Кагава скончалась в возрасте 115 лет и 91 дня. Свой главный секрет долголетия она связывала с очень простыми привычками.

Сигэко ушла из жизни 27 августа в городе Яматокорияма префектуры Нара. Она стала старейшей живущей гражданкой Японии после того, как 29 июля 2025 года скончалась 114-летняя женщина.

Родившаяся 28 мая 1911 года, Сигэко в 1934 году окончила Женский медицинский колледж Осаки. Она открыла собственную практику в Яматокорияме и работала акушером-гинекологом до восьмидесяти лет. Она также участвовала в борьбе с холерой.

В 2021 году в возрасте 109 лет и 10 месяцев Сигэко приняла участие в эстафете олимпийского огня Токийской олимпиады, воидя в историю как самый пожилой факелоносец Олимпийских игр.

Простой секрет долголетия

Когда Сигэко спрашивали о секрете долголетия, она отвечала коротко:

«Ходьба пешком и работа мозга».

В годы врачебной практики она проходила пешком по несколько километров, чтобы добраться до домов пациентов. По ее словам, ходьба с юных лет сделала ее ноги сильными, что стало источником жизненной энергии.

Даже в старости Сигэко старалась поддерживать активность мозга. Она занималась каллиграфией и разгадывала логические головоломки.

Семья же отмечала, что важную роль в ее долголетии сыграл распорядок дня. Сигэко питалась три раза в день, ложилась спать и просыпалась в определенное время, ведя размеренный образ жизни.

После смерти Сигэко Кагавы статус старейшего жителя Японии перешел к 114-летней Фуё Кисимото, проживающей в Киото.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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