Исторический поворот: ВС США полностью покинули Ирак!

·18·Мир
Исторический поворот: ВС США полностью покинули Ирак!

На политической карте Ближнего Востока и в истории региональной безопасности началась новая эра: Вооруженные силы США полностью покинули территорию Ирака. Как сообщает немецкое информагентство ДПА, высокопоставленный представитель иракского правительства подтвердил полный вывод из страны всех боевых подразделений США, а также всех сил, оказывавших им материально-техническую (тыловую) поддержку. Хотя Пентагон пока официально не прокомментировал эту информацию, в Багдаде в связи с этой датой запланированы общенациональные торжества и праздничные мероприятия в качестве «Дня независимости».

Окончательное соглашение о выводе войск было достигнуто в 2024 году, и по состоянию на 2025 год в стране оставалось 2500 американских военнослужащих. Кроме того, Турция на основе договоренности, достигнутой в Нью-Йорке между премьер-министром Ирака Али аз-Заиди и Реджепом Тайипом Эрдоганом, согласилась передать иракцам военную базу «Башика-Зеликан» и поэтапно вывести свои войска.

«Конец 23-й миссии, 2500 военных и национальный праздник»: 5 главных пунктов исторического шага

Наиболее важные официальные факты вывода войск США и Турции из Ирака:

  • Силы США полностью выведены: боевые части и все базы материально-технического обеспечения полностью покинули Ирак;

  • 2500 солдат и последние базы: оставшийся до 2025 года контингент базировался в основном в курдском регионе Эрбиль и «Зеленой зоне» Багдада;

  • Торжества по случаю «Дня независимости» в Ираке: правительство готовится широко отпраздновать полный вывод иностранных войск как символ новой независимости;

  • Пентагон пока хранит молчание: хотя официального заявления Министерства обороны США не поступало, процесс завершился на основе плана 2024 года;

  • Турция также выводит свои войска: в рамках саммита ООН Эрдоган и премьер-министр Ирака Али аз-Заиди договорились о передаче военной базы «Башика-Зеликан» иракской армии.

Классификация иностранного военного присутствия и показателей нового периода на территории Ирака

Сравнение официальных показателей миссий США и Турции в Ираке:

Критерии и направления анализа

Миссия Вооруженных сил США

Миссия Вооруженных сил Турции

Статус воинского контингента

Полностью выведен из Ирака

Достигнута договоренность о поэтапном выводе

Основные базы и локации

Багдад («Зеленая зона») и гарнизон Эрбиля

Военная база «Башика-Зеликан» (Северный Ирак)

Численность войск (на последнем этапе)

Около 2 500 военнослужащих

Специальные пограничные и контртеррористические подразделения

Платформа достижения договоренности

Стратегическое соглашение между Вашингтоном и Багдадом 2024 года

Сентябрь 2026 года, Нью-Йорк (Генеральная Ассамблея ООН)

Руководство со стороны Ирака

Министерство обороны Ирака и правительство Багдада

Переговоры премьер-министра Али аз-Заиди и президента Эрдогана

Реакция общественности

Общенациональные торжества «Дня независимости»

Крупное дипломатическое достижение на пути восстановления суверенитета

Геополитика и экспертиза региональной безопасности: почему уход США изменит судьбу Ирака?

Выводы аналитиков международной безопасности, востоковедов и военных экспертов:

  • «Суверенитет после вторжения 2003 года»: эпоха, начавшаяся после военного вторжения США в 2003 году, официально подошла к концу; иракское правительство добивается восстановления полной независимости страны, беря под свой контроль все иностранные военные базы и вооруженные формирования;

  • Баланс сил в регионе и фактор Ирана: уход американских войск возлагает на Багдад ответственность за самостоятельное обеспечение собственной обороны; хотя аналитики выражают обеспокоенность тем, что этот вакуум могут заполнить группы под влиянием Тегерана, иракские официальные лица стремятся проводить многовекторную политику баланса путем достижения компромисса с Турцией;

  • Значение соглашения с Турцией: возвращение базы «Башика-Зеликан» на севере Ирака означает формирование новой модели партнерства между Анкарой и Багдадом в сфере пограничной безопасности и борьбы с курдскими вооруженными группировками, что создает основу для мирного развития региона.

А как считаете вы, сможет ли полный вывод военного контингента США и иностранных государств обеспечить долгожданную стабильность и мир в Ираке, или же это создаст угрозу новых внутренних конфликтов? Как, по вашему мнению, этот исторический шаг иракского правительства повлияет на геополитику Ближнего Востока? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях и делитесь главными военно-политическими новостями мировой арены со своими близкими!

ИракВооруженные силы СШАТурциябаза Башика-Зеликан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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