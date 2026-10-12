Исследователи раскрыли неожиданный секрет защиты от инсульта

·66·Здоровье
Исследователи раскрыли неожиданный секрет защиты от инсульта

Международная группа ученых провела масштабное исследование по изучению влияния повседневных напитков на мозговое кровообращение и риск инсульта. В этом научном исследовании приняли участие 27 000 добровольцев (половина из них ранее перенесла первый инсульт), и оно показало неожиданные и важные результаты: если чрезмерное употребление кофе и газированных напитков резко повышает риск инсульта, то регулярное питье чая, напротив, обладает свойством защищать организм от этого недуга.

Исследователи представили важные выводы относительно точных объемов сладких газированных напитков, пакетированных соков и различных горячих напитков.

Серьезное предупреждение для любителей кофе

Выяснилось, что главным фактором является количество потребляемого любимого кофе:

  • Более 4 чашек в день: Если человек выпивает более четырех стаканов кофе в течение дня, риск инсульта возрастает до 37 процентов;

  • Умеренное потребление безопасно: Употребление кофе в меньших количествах — 1–2 чашки в день — не увеличивает риск инсульта и считается практически безвредным для здоровья.

Чай — естественный щит против инсульта

Самым радостным среди результатов исследования стало благотворное влияние чая на здоровье человека:

  • Снижает риск на 29 процентов: У людей, выпивающих по 3–4 стакана чая в день, вероятность заболеть инсультом снижается с 18 до 29 процентов;

  • Особая польза зеленого чая: Исследования показали, что антиоксиданты, содержащиеся именно в зеленом чае, продемонстрировали наивысшую эффективность в укреплении кровеносных сосудов.

Газированные напитки и соки: почему стоит опасаться их?

Специалисты раскрыли скрытую опасность напитков с добавлением сахара и искусственных ароматизаторов:

  • Высокий риск в 22 процента: Сладкие газированные напитки и напитки, содержащие химические заменители сахара, увеличивают риск инсульта на 22 процента;

  • Последствия нарушения суточной нормы: Если выпивать два или более стакана таких напитков в день, нагрузка и риск для системы мозгового кровообращения резко возрастают.

По выводам ученых, для сохранения сердечно-сосудистого здоровья рекомендуется ограничить в ежедневном рационе газированные и чрезмерно сладкие напитки, пить кофе в умеренных количествах и приучить себя в течение дня употреблять качественный зеленый и черный чай.

Международная группа ученыхпотребление кофериск инсультагазированные напитки
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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