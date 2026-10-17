В Ормузском проливе второй танкер с 2 миллионами баррелей нефти подорвался на морской мине

В Ормузском проливе, являющемся главной нефтяной артерией мира, ситуация приобретает крайне опасный характер. Утром в субботу, 17 октября, очередной супертанкер, пытавшийся пройти через пролив без согласования с Тегераном и с выключенным транспондером, подорвался на морской мине и взлетел на воздух.

Согласно официальной информации пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на борту этого крупного судна перевозилось более 2 миллионов баррелей нефти.

Второе ЧП за сутки

Серия взрывов на море стала серьезным ударом по глобальному флоту нефтеперевозчиков:

Детали второго инцидента: танкер получил повреждения после взрыва, произошедшего утром 17 октября; данные о пострадавших и о том, какому государству принадлежит судно, пока не разглашаются;

Ночной первый пожар: всего несколькими часами ранее, в ночь на 17 октября, в Ормузском проливе был зафиксирован взрыв и сильный пожар на другом супертанкере, перевозившем аналогичный объем — около 2 миллионов баррелей сырой нефти;

Отключенные транспондеры: сообщается, что оба судна пытались пересечь опасную зону без официального разрешения, отключив системы спутникового слежения.

Запретная зона в проливе и геополитическое столкновение

Данные инциденты являются прямым следствием затяжного военно-политического противостояния в регионе:

Жесткое требование Тегерана: в сентябре Корпус стражей исламской революции Ирана официально объявил о введении специальной зоны с ограниченным судоходством в восточной части Ормузского пролива и о том, что все торговые суда обязаны проходить через этот район исключительно по согласованию с Тегераном;

Столкновения с США и Израилем: удары, нанесенные США и Израилем по объектам на территории Ирана 28 февраля текущего года, а также ответные атаки Тегерана создали новый очаг войны в регионе. Хотя в июне был подписан меморандум о прекращении боевых действий, впоследствии стороны вновь обменялись ударами, и конфликт до сих пор не урегулирован.

Учитывая, что через Ормузский пролив транспортируется значительная часть мировой нефтяной экспорта, вывод из строя двух крупных судов в течение суток может привести к резкому росту цен на «черное золото» на мировых биржах.