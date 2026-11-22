Движение международных судов через Ормузский пролив может быть возобновлено, но это зависит от того, примет ли Вашингтон требования Тегерана и признает ли допущенные ранее ошибки. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что открыть стратегический водный путь несложно, однако для этого США должны выполнить условия Ирана, основанные на международном праве. Тегеран также обсуждает создание новых механизмов безопасности в Персидском заливе параллельно с переговорами.

Иран вновь озвучил свою позицию по урегулированию ситуации в Ормузском проливе. Согласно заявлениям министра иностранных дел Аббаса Аракчи, сделанным во время визита в Оман, восстановление международного судоходства зависит от выполнения Вашингтоном требований Ирана, соблюдения обязательств, вытекающих из норм международного права, и признания прошлых ошибок.

По мнению Тегерана, для открытия пролива не требуется сложных технических решений. Главный вопрос — готовность США принять политическое решение и пойти на соглашение с Ираном.

Аракчи: «Восстановить судоходство в проливе несложно»

Об этом Аббас Аракчи сообщил во время своего визита в Оман. Он подчеркнул, что для возобновления движения в Ормузском проливе США должны принять условия, выдвинутые иранской стороной, и выполнить взятые на себя обязательства.

«Восстановление судоходства через Ормузский пролив — несложная задача. Для этого достаточно, чтобы США приняли условия Ирана, основанные на международном праве. Выход из сложившейся ситуации возможен только в том случае, если США признают свои ошибки и выполнят обязательства, которые брали на себя ранее», — написал Аракчи в своем Телеграм-канале.

В заявлении министра изменение позиции Вашингтона указано как одно из главных условий урегулирования ситуации в проливе.