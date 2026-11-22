Какие 7 требований Иран выдвигает США для открытия Ормузского пролива?
Движение международных судов через Ормузский пролив может быть возобновлено, но это зависит от того, примет ли Вашингтон требования Тегерана и признает ли допущенные ранее ошибки. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что открыть стратегический водный путь несложно, однако для этого США должны выполнить условия Ирана, основанные на международном праве. Тегеран также обсуждает создание новых механизмов безопасности в Персидском заливе параллельно с переговорами.
Иран вновь озвучил свою позицию по урегулированию ситуации в Ормузском проливе. Согласно заявлениям министра иностранных дел Аббаса Аракчи, сделанным во время визита в Оман, восстановление международного судоходства зависит от выполнения Вашингтоном требований Ирана, соблюдения обязательств, вытекающих из норм международного права, и признания прошлых ошибок.
По мнению Тегерана, для открытия пролива не требуется сложных технических решений. Главный вопрос — готовность США принять политическое решение и пойти на соглашение с Ираном.
Аракчи: «Восстановить судоходство в проливе несложно»
Об этом Аббас Аракчи сообщил во время своего визита в Оман. Он подчеркнул, что для возобновления движения в Ормузском проливе США должны принять условия, выдвинутые иранской стороной, и выполнить взятые на себя обязательства.
«Восстановление судоходства через Ормузский пролив — несложная задача. Для этого достаточно, чтобы США приняли условия Ирана, основанные на международном праве. Выход из сложившейся ситуации возможен только в том случае, если США признают свои ошибки и выполнят обязательства, которые брали на себя ранее», — написал Аракчи в своем Телеграм-канале.
В заявлении министра изменение позиции Вашингтона указано как одно из главных условий урегулирования ситуации в проливе.
Иран и Оман обсудили безопасность в Персидском заливе
Как сообщил Аракчи, в ходе консультаций в Маскате Иран и Оман также обсудили вопрос создания новых механизмов обеспечения безопасности в Персидском заливе.
Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что роль местных государств в обеспечении региональной стабильности должна возрастать. По его мнению, страны региона должны полагаться на собственные возможности и сотрудничество, а не на иностранные военные силы.
Аракчи сообщил, что диалог в этом направлении уже начат, и поддержал независимый подход государств к вопросам региональной безопасности.
В чем заключаются 7 требований Тегерана по открытию Ормузского пролива?
Ранее Аббас Аракчи заявлял, что Иран готов провести переговоры с США на экспертном уровне и открыть Ормузский пролив на основе двухдневного плана. Для этого Вашингтон должен выполнить семь основных требований, выдвинутых Тегераном.
Согласно информации СМИ, эти требования, ранее тайно переданные США, включают следующее:
1
Прекращение огня на всех фронтах
Требуется прекращение военных действий США и Израиля не только против Ирана, но и против его союзников в регионе, в частности, в Ливане.
2
Отмена морской блокады
Полное прекращение блокады иранских портов, осуществляемой военно-морскими силами США, и вывод американских военных кораблей из зоны конфликта.
3
Отмена санкций
Отмена ограничений Вашингтона в отношении Ирана, включая меры, препятствующие экспорту иранской нефти на мировой рынок.
4
Возврат замороженных активов
Восстановление доступа к государственным средствам Ирана, заблокированным за рубежом. Их сумма оценивается как минимум в 12 миллиардов долларов.
5
Выплата компенсации за ущерб
Предоставление полной компенсации за ущерб, нанесенный Ирану в результате военных действий в 2025 и 2026 годах.
6
Предоставление гарантий безопасности
Гарантии со стороны США и их союзников о неприменении новых атак и провокаций против Ирана.
7
Признание нового порядка контроля над проливом
Закрепление нового правового режима регулирования судоходства в Ормузском проливе, основанного на контроле со стороны Ирана.
Эти семь требований основаны на данных, распространенных в СМИ, и нет информации о том, что они были приняты США или стали предметом официального соглашения.
Почему ситуация вокруг Ормузского пролива важна для всего мира?
Ормузский пролив считается одним из важнейших стратегических направлений в мировой энергетике и международной морской торговле. Этот водный путь имеет особое значение для транспортировки нефти и других энергетических ресурсов из Персидского залива на мировые рынки.
По этой причине любые ограничения в проливе, военная напряженность или остановка судоходства могут повлиять на цены на нефть, транспортные расходы, страховые тарифы и цепочки международной торговли.
Готовность Ирана к переговорам с США и повторное озвучивание условий открытия Ормузского пролива показывают, что возможность поиска дипломатического решения в регионе существует. Однако требования Тегерана носят весьма широкий характер и охватывают не только морское судоходство, но и санкции, военную безопасность, финансовые активы и региональные политические отношения.
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