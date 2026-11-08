В Ормузском проливе взорвался нефтяной танкер: Национальная гвардия ОАЭ спасла 22 человека из огня

В ночь на воскресенье в Оманском заливе и Ормузском проливе, являющихся одними из важнейших торговых и морских путей Ближнего Востока, произошел ряд серьезных чрезвычайных происшествий.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные органы ОАЭ, Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов сумела эвакуировать в безопасную зону 22 члена экипажа с загоревшегося в море грузового судна.

Оперативная спасательная операция Национальной гвардии ОАЭ

После начала сильного пожара в море были незамедлительно привлечены специальные службы:

Спасены 22 человека: Согласно официальному заявлению Национальной гвардии ОАЭ, на крупном грузовом судне, следовавшем через Оманский залив, возник сильный пожар, и благодаря оперативному вмешательству специальных подразделений все 22 человека на борту были эвакуированы, их жизни спасены;

Свидетельства и мониторинг: Управление морских торговых перевозок Великобритании (УКМТО) также зафиксировало инцидент с участием сухогруза и вооруженных сил в данном районе.

Взрывы танкеров в Ормузе и заявление КЭНТКОМ: ситуация в регионе

Эта спасательная операция произошла на фоне ряда других опасных событий в водах региона:

Взрыв двух нефтяных танкеров: По сообщению иранского агентства Тасним, в ночное время в районе Ормузского пролива два крупных нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись;

Удар Вооруженных сил США: Также Центральное командование Вооруженных сил США (КЭНТКОМ) официально сообщило о нанесении удара по торговому судну, пытавшемуся прорвать морскую блокаду Ирана в Оманском заливе, в результате чего оно было выведено из строя.

В регионе усилены меры безопасности, международные службы морской безопасности призывают все коммерческие суда, проходящие через данный район, соблюдать меры предосторожности.