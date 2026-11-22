Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону не нужно соглашение с Тегераном, сказал, что иранская сторона до сих пор не получила никакого ответа от Америки.

Двери для возможных переговоров между Ираном и США по открытию Ормузского пролива не закрыты. Тегеран заявляет о готовности обсудить с Вашингтоном практические механизмы соглашения, порядок и сроки выполнения условий. Но иранская сторона подчеркивает, что этот процесс не начнется без четкой политической позиции США и мер, направленных на восстановление доверия.

Иран готов провести переговоры с США на экспертном уровне по вопросу открытия Ормузского пролива и даже сократить сроки реализации соглашения. Однако Тегеран требует от Вашингтона открыто заявить о готовности к сделке и принять меры по укреплению доверия. В заявлении министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи подчеркивается, что для открытия пролива должны быть выполнены семь условий.

четкого и открытого заявления Вашингтона о желании достичь соглашения с Ираном;

принятия комплексных мер по укреплению доверия.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что в случае выполнения этих требований представители двух стран готовы обсудить предложение об открытии Ормузского пролива и механизмы его реализации.

«Если они выполнят эти два условия, мы готовы обсудить с американской стороной этот проект и пути его реализации. Наше требование ясно: должны быть выполнены семь условий, выдвинутых для открытия Ормузского пролива. Конечно, если у американцев есть свои предложения и взгляды на методы реализации этих условий, мы готовы к диалогу», — сказал Аракчи в интервью изданию Иран.

Иран согласен сократить сроки выполнения 7 условий

Тегеран не исключает возможности достижения соглашения по конкретным срокам выполнения условий или техническим механизмам в ходе переговоров.

По словам Аракчи, Иран и США могут обсудить, в какой форме оформить условия, порядок их реализации и как достичь соглашения, которое удовлетворит обе стороны.

Министр подчеркнул, что изменение сроков в этом вопросе не является для Ирана принципиальным моментом. По его словам, если США предложат сократить процесс выполнения условий с двух дней до одного или даже до двух часов, Тегеран готов обсудить такой вариант.

«Например, если они хотят изменить срок (время, установленное для выполнения условий Ирана) с двух дней до одного или даже до двух часов, для нас это не проблема. Главное — выполнение наших требований. Если они будут выполнены, то и Ормузский пролив будет открыт», — сказал глава МИД Ирана.

Когда может быть открыт Ормузский пролив?

Как сообщил Аракчи, Иран также готов к проведению переговоров на экспертном уровне. В этом процессе могут обсуждаться содержание условий, методы их реализации и официальная форма соглашения.

Согласно предложению о двухдневном сроке, упомянутому министром, после того как США выполнят требования Ирана, Тегеран готов открыть водный путь для судоходства на второй день. Также предусматривается, что в тот же день начнутся переговоры между двумя странами.

Требования Ирана также включают отмену последних ограничительных мер, введенных США в отношении страны.

На данный момент это условия и предложение со стороны Тегерана, информации о том, что США согласились на них или что было достигнуто практическое соглашение об открытии Ормузского пролива, не поступало.

Ситуация вокруг Ормузского пролива имеет стратегическое значение не только для отношений Ирана и США, но и для международной торговли, энергетического рынка и маршрутов транспортировки нефти. Поэтому заявление Тегерана о готовности к переговорам считается важным с точки зрения дальнейшего развития геополитической ситуации в регионе.