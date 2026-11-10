Многолетние попытки европейских лидеров удержать Россию в международной изоляции столкнулись с серьезным препятствием в лице прагматичной политики Белого дома, направленной на радикальный пересмотр системы глобальной безопасности. Как сообщает одно из ведущих британских изданий Те Телеграф со ссылкой на дипломатические круги Брюсселя и Лондона, президент США Дональд Трамп готовится заключить масштабную «двойную сделку» с президентом РФ Владимиром Путиным, полностью игнорируя мнение Киева и Европейского союза. Украина и Ормузский пролив: большая геополитическая сделка Трампа Согласно имеющейся информации, план, подготавливаемый Вашингтоном, предусматривает одновременное решение двух крупных глобальных проблем — прекращение конфликта в Украине и полное разблокирование судоходства в стратегически важном для транспортировки нефти Ормузском проливе. Выступая в Овальном кабинете, Дональд Трамп открыто признал, что параметры этой будущей сделки охватывают всю архитектуру европейской безопасности.

Это заявление вызвало настоящую волну политического шока в европейских столицах. В настоящее время лидеры стран Евросоюза в спешном порядке пытаются найти единого уполномоченного переговорщика для участия в закрытом раунде, который пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби. Направление сделки План Вашингтона (Трамп) Опасения ЕС и Лондона Жесткая позиция Москвы Украинский вопрос Оперативная заморозка ситуации на фронте и прекращение столкновений Игнорирование мнения Киева и ЕС, потеря субъектности Условие признания новых реалий на местах Ормузский пролив Снятие морской блокады и снижение цен на энергоносители Переход глобальных торговых путей под контроль третьих стран Полная защита стратегических интересов Европейская безопасность Новый баланс через транзакционную геополитическую сделку Решение вопросов безопасности континента Вашингтоном и Москвой Безусловное достижение гарантий суверенной безопасности Площадка переговоров Закрытые и узкоформатные встречи в Абу-Даби Исключение Европы из переговорного процесса Принятие только того диалога, который дает практический результат «За опасениями британских и европейских изданий о «заговоре за спиной Европы» скрывается страх западной политической элиты потерять свое влияние как субъекта, принимающего самостоятельные решения. Вашингтон переходит к формату классической геополитической купли-продажи». Возвращение к реальности: насколько осуществима сделка? Несмотря на громкие заявления, тиражируемые Те Телеграф, аналитики с серьезным скепсисом относятся к способности США «перекроить карту континента несколькими движениями». Американская дипломатия склонна преувеличивать возможности транзакционных сделок в бизнес-стиле.