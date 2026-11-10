Паника в Европе: Трамп готовит «двойную сделку» с Путиным в обход континента

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Паника в Европе: Трамп готовит «двойную сделку» с Путиным в обход континента
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  • Президент США Дональд Трамп готовится заключить масштабную «двойную сделку» с президентом РФ Владимиром Путиным в обход Киева и Европейского союза.
  • Согласно публикации The Telegraph, этот план предусматривает прекращение конфликта в Украине.
  • Он также предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе.

Многолетние попытки европейских лидеров удержать Россию в международной изоляции столкнулись с серьезным препятствием в лице прагматичной политики Белого дома, направленной на радикальный пересмотр системы глобальной безопасности. Как сообщает одно из ведущих британских изданий Те Телеграф со ссылкой на дипломатические круги Брюсселя и Лондона, президент США Дональд Трамп готовится заключить масштабную «двойную сделку» с президентом РФ Владимиром Путиным, полностью игнорируя мнение Киева и Европейского союза.

Украина и Ормузский пролив: большая геополитическая сделка Трампа

Согласно имеющейся информации, план, подготавливаемый Вашингтоном, предусматривает одновременное решение двух крупных глобальных проблем — прекращение конфликта в Украине и полное разблокирование судоходства в стратегически важном для транспортировки нефти Ормузском проливе. Выступая в Овальном кабинете, Дональд Трамп открыто признал, что параметры этой будущей сделки охватывают всю архитектуру европейской безопасности.

Это заявление вызвало настоящую волну политического шока в европейских столицах. В настоящее время лидеры стран Евросоюза в спешном порядке пытаются найти единого уполномоченного переговорщика для участия в закрытом раунде, который пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби.

Направление сделки

План Вашингтона (Трамп)

Опасения ЕС и Лондона

Жесткая позиция Москвы

Украинский вопрос

Оперативная заморозка ситуации на фронте и прекращение столкновений

Игнорирование мнения Киева и ЕС, потеря субъектности

Условие признания новых реалий на местах

Ормузский пролив

Снятие морской блокады и снижение цен на энергоносители

Переход глобальных торговых путей под контроль третьих стран

Полная защита стратегических интересов

Европейская безопасность

Новый баланс через транзакционную геополитическую сделку

Решение вопросов безопасности континента Вашингтоном и Москвой

Безусловное достижение гарантий суверенной безопасности

Площадка переговоров

Закрытые и узкоформатные встречи в Абу-Даби

Исключение Европы из переговорного процесса

Принятие только того диалога, который дает практический результат

«За опасениями британских и европейских изданий о «заговоре за спиной Европы» скрывается страх западной политической элиты потерять свое влияние как субъекта, принимающего самостоятельные решения. Вашингтон переходит к формату классической геополитической купли-продажи».

Возвращение к реальности: насколько осуществима сделка?

Несмотря на громкие заявления, тиражируемые Те Телеграф, аналитики с серьезным скепсисом относятся к способности США «перекроить карту континента несколькими движениями». Американская дипломатия склонна преувеличивать возможности транзакционных сделок в бизнес-стиле.

Москва, в свою очередь, открыто дает понять, что долгосрочный и устойчивый мир возможен только при безусловном признании реальной ситуации на земле и полном выполнении поставленных целей по обеспечению суверенной безопасности. Это указывает на то, что любые односторонние условия, предлагаемые Вашингтоном, на практике могут оказаться безрезультатными.

Как вы считаете, смогут ли США и Россия, минуя Европу, установить новую систему безопасности, или такая сделка приведет к новым расколам на континенте? Выскажите свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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