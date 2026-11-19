Какие условия выдвинул Трамп на встрече с лидером Китая?
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- Президент США Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в городе Шэньчжэнь и попросил о содействии в открытии Ормузского пролива и недопущении Ирану получения ядерного оружия.
- В ходе переговоров стороны обсудили общие интересы по увеличению закупок продукции американских фермеров.
- Также лидеры обсудили общие интересы в скорейшем завершении войны на Украине.
Президент США Дональд Трамп попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина оказать содействие в открытии стратегически важного Ормузского пролива. Как сообщает агентство Reuters, этот вопрос обсуждался на личной встрече лидеров двух государств, состоявшейся в китайском городе Шэньчжэнь в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Глава США особо отметил, что позиции Вашингтона и Пекина по вопросам региональной безопасности совпадают:
«США и Китай имеют общие интересы в обеспечении поставок энергоресурсов через Ормузский пролив и недопущении получения Ираном ядерного оружия. По обоим вопросам наши позиции тверды и решительны», — заявил Дональд Трамп.
Экономические договоренности и вопрос Украины
В ходе беседы Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом, подчеркнув наличие между ними «особых отношений» и то, что стороны смогли привести двусторонние связи к «справедливому» состоянию.
В экономической части переговоров президент США выразил намерение попросить Пекин принять дополнительные меры по закупке продукции американских фермеров. Он добавил, что у Китая есть «неутолимые потребности» и Соединенные Штаты готовы их удовлетворить. Кроме того, лидеры рассмотрели конфликт на Украине — по словам Трампа, Пекин, как и Вашингтон, заинтересован в скорейшем завершении войны.
Направление переговоров
Основные заявления и детали
Ближний Восток и энергетика
Общая позиция по открытию Ормузского пролива и недопущению получения Ираном ядерного оружия
Торговля и экономика
Предложение об увеличении закупок Китаем сельскохозяйственной продукции США
Конфликт на Украине
Подтверждена заинтересованность Пекина и Вашингтона в скорейшем урегулировании конфликта
Трехсторонний саммит
Путин, Трамп и Си Цзиньпин обсудили контроль над ядерным оружием, Иран, КНДР и Украину
Диалог, перешедший в первый в истории трехсторонний саммит
Отмечается, что начало встречи Трампа и Си Цзиньпина немного задержалось. Причиной стала беседа президента США с российским лидером Владимиром Путиным, которая продлилась дольше запланированного (это была их первая личная встреча после саммита на Аляске в августе 2025 года, где также обсуждалось урегулирование ситуации на Украине).
Как только двусторонние переговоры завершились, к Трампу и Си Цзиньпину присоединился Владимир Путин, и таким образом началась первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России. Основными темами этого формата были определены контроль над ядерным оружием, ситуация вокруг Ирана, КНДР, а также конфликт на Украине.
Как вы считаете, сможет ли сотрудничество США и Китая по вопросам безопасности Ормузского пролива и энергоснабжения стабилизировать мировой нефтяной рынок и ситуацию на Ближнем Востоке? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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