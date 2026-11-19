Президент США Дональд Трамп попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина оказать содействие в открытии стратегически важного Ормузского пролива. Как сообщает агентство Reuters, этот вопрос обсуждался на личной встрече лидеров двух государств, состоявшейся в китайском городе Шэньчжэнь в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Глава США особо отметил, что позиции Вашингтона и Пекина по вопросам региональной безопасности совпадают:

«США и Китай имеют общие интересы в обеспечении поставок энергоресурсов через Ормузский пролив и недопущении получения Ираном ядерного оружия. По обоим вопросам наши позиции тверды и решительны», — заявил Дональд Трамп.

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В ходе беседы Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом, подчеркнув наличие между ними «особых отношений» и то, что стороны смогли привести двусторонние связи к «справедливому» состоянию.