В октябре и ноябре поступил ряд сообщений о повреждениях, взрывах и возгораниях танкеров в Ормузском проливе, имеющем стратегическое значение для мировой торговли нефтью. В некоторых источниках говорится, что за один день на морских минах подорвались четыре судна, в других упоминается супертанкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти.

Поступают сообщения о дальнейшем обострении ситуации вокруг Ормузского пролива. Согласно представленной информации, со второй половины октября по ноябрь 2026 года несколько нефтяных танкеров на этом стратегическом водном пути столкнулись с морскими минами, на некоторых из них произошли мощные взрывы и пожары.

Частота подобных инцидентов может вызвать серьезную обеспокоенность не только за безопасность в Персидском заливе, но и для международного энергетического рынка. Однако на данный момент в имеющихся сообщениях не указаны причины всех взрывов, происхождение мин и точный подтвержденный список пострадавших судов.

Сообщается о повреждении нескольких танкеров в ноябре

В представленных данных последние инциденты датируются 17–18 ноября.

18 ноября поступило сообщение о том, что в восточной части Ормузского пролива за один день на морских минах подорвались четыре танкера, на них возникли пожары, и суда получили серьезные повреждения.

Днем ранее, 17 ноября, по имеющимся данным, Военно-морские силы Ирана сообщили, что еще три танкера подорвались на минах и взорвались недалеко от пролива. В сообщении особо подчеркивалось, что одно из судов перевозило более двух миллионов баррелей нефти.