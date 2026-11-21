В Ормузском проливе один за другим взрываются танкеры: что происходит в море?
В октябре и ноябре поступил ряд сообщений о повреждениях, взрывах и возгораниях танкеров в Ормузском проливе, имеющем стратегическое значение для мировой торговли нефтью. В некоторых источниках говорится, что за один день на морских минах подорвались четыре судна, в других упоминается супертанкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти.
Поступают сообщения о дальнейшем обострении ситуации вокруг Ормузского пролива. Согласно представленной информации, со второй половины октября по ноябрь 2026 года несколько нефтяных танкеров на этом стратегическом водном пути столкнулись с морскими минами, на некоторых из них произошли мощные взрывы и пожары.
Частота подобных инцидентов может вызвать серьезную обеспокоенность не только за безопасность в Персидском заливе, но и для международного энергетического рынка. Однако на данный момент в имеющихся сообщениях не указаны причины всех взрывов, происхождение мин и точный подтвержденный список пострадавших судов.
Сообщается о повреждении нескольких танкеров в ноябре
В представленных данных последние инциденты датируются 17–18 ноября.
18 ноября поступило сообщение о том, что в восточной части Ормузского пролива за один день на морских минах подорвались четыре танкера, на них возникли пожары, и суда получили серьезные повреждения.
Днем ранее, 17 ноября, по имеющимся данным, Военно-морские силы Ирана сообщили, что еще три танкера подорвались на минах и взорвались недалеко от пролива. В сообщении особо подчеркивалось, что одно из судов перевозило более двух миллионов баррелей нефти.
По данным Корпуса стражей исламской революции, 12–15 ноября также произошли подрывы на минах и возгорания двух крупных нефтяных танкеров.
Таким образом, только за ноябрь распространились сообщения о нескольких крупных морских инцидентах. Однако для того, чтобы рассматривать их как отдельные события и определить общее количество пострадавших судов, необходимы независимо подтвержденные данные.
Сообщалось о взрывах танкеров и в октябре
Проблема не ограничилась только ноябрем. Согласно имеющейся информации, ряд подобных инцидентов был зафиксирован вокруг Ормузского пролива также в середине и конце октября.
В частности, 17, 21, 22 и 30 октября поступали сообщения о том, что супертанкеры, перевозившие два миллиона баррелей нефти, а также другие суда наткнулись на мины, взорвались или получили повреждения.
В некоторых источниках утверждается, что суда наткнулись на мины, когда следовали вне установленных или согласованных Тегераном маршрутов движения.
Если эта информация подтвердится, повторяемость инцидентов может свидетельствовать о том, что безопасность судоходства в проливе стала серьезной проблемой.
Почему каждое происшествие в Ормузском проливе важно для мира?
Ормузский пролив является стратегическим морским путем, соединяющим Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него на мировые рынки поставляется большая часть нефти и нефтепродуктов, добываемых на Ближнем Востоке.
По этой причине любая проблема с безопасностью в данном регионе может повлиять на процесс транспортировки нефти. Весьма вероятно, что ограничение движения танкеров, рост расходов на страхование или выбор судами более безопасных маршрутов скажутся на сроках поставок и стоимости.
Особенно важны для участников рынка инциденты с супертанкерами, перевозящими большие объемы нефти. Ведь повреждение даже одного крупного судна может создать дополнительные трудности в цепочке поставок нефти.
Происхождение мин пока неясно
Одним из главных вопросов в сообщениях об инцидентах является то, кто установил морские мины и в каких именно районах они были размещены.
В некоторых сообщениях подчеркивается, что суда наткнулись на мины, когда отклонились от установленного курса. Однако сам по себе этот факт не доказывает происхождение мин или то, кто их установил.
Также для подтверждения того, что все взрывы произошли именно из-за морских мин, необходимы технические экспертизы и данные из независимых источников.
Подводя итог, можно сказать, что сообщения о танкерах вокруг Ормузского пролива имеют серьезное значение для мирового энергетического рынка. Однако делать окончательные выводы о точном масштабе инцидентов, их причинах и возможных виновниках пока рано. Подтвержденная информация по этому вопросу будет иметь решающее значение для оценки ситуации в регионе.
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