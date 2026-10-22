В Японии можно взять бабушку в аренду на час за 23 доллара

·70·Мир
В Японии можно взять бабушку в аренду на час за 23 доллара

В Японии существует необычная услуга для тех, кто хочет пообщаться с людьми, получить жизненный совет или насладиться домашней едой. С помощью сервиса под названием «ОК Грандма» любой желающий может «арендовать» женщину в возрасте от 60 до 94 лет на один час. Базовая стоимость услуги составляет 3 300 японских иен, то есть около 23 долларов.

Эту услугу запустила японская компания Клиент Сервикес, предлагающая различные бытовые и повседневные вспомогательные услуги. Компания предоставляет такую помощь, как уборка домов, работы, связанные с жильем, присмотр за детьми и уход за домашними животными. Однако ее наиболее привлекающие внимание направления гораздо более необычны.

Например, компания предлагает людей, которые могут заменить клиента на различных мероприятиях, извиниться перед другими от его имени или даже подменить при увольнении с работы. Одной из самых популярных таких услуг является «ОК Грандма», которая позволяет воспользоваться опытом и добротой пожилых женщин.

Услуга была запущена в 2012 году

Услуга «ОК Грандма», также известная как «ОК Оппа-Чан», начала работу в 2012 году, спустя два года после основания компании Клиент Сервикес. Она до сих пор остается одним из самых востребованных предложений компании.

В компании трудятся более 100 пожилых женщин. Каждая из них обладает богатым жизненным опытом, разнообразными интересами и способностями. Несмотря на преклонный возраст, они верят, что все еще могут принести много пользы обществу.

Если одни искусны в общении с людьми и умении выслушать, то другие имеют большой опыт в приготовлении национальных блюд, ведении домашнего хозяйства или уходе за детьми. Есть и женщины, которые выделяются способностью красиво писать от руки.

На официальной странице сервиса преимущества возраста описываются следующим образом:

«Преимущество возраста заключается в способности не переживать из-за мелочей и не придавать им излишнего значения».

Также особо подчеркивается внимательное отношение пожилых женщин к нуждающимся в помощи людям, навыки ведения домашнего хозяйства и воспитания детей, накопленные за годы, а также опыт, сформировавшийся в процессе общения с соседями и родственниками. Пережитые хорошие и трудные периоды жизни, искренность и теплое отношение также отмечаются как качества, которые невозможно заменить другими.

Для каждого клиента подбирается «бабушка» в соответствии с его потребностями

Shlyapa kiygan ikki ayol selfi tushib jilmayib turibdi.

Поскольку в компании много обслуживающих женщин, клиентам достаточно просто объяснить свои потребности. После этого Клиент Сервикес подбирает им подходящую кандидатуру.

Например, некоторые женщины очень искусны в приготовлении традиционных японских блюд. Другие имеют большой опыт в уборке дома или присмотре за детьми. А некоторые отличаются мастерством красивого письма.

Впрочем, для использования этой услуги вовсе не обязательно обладать какими-то специфическими профессиональными навыками. Само по себе терпеливое выслушивание молодежи, предоставление жизненных советов или выражение мнения в качестве опытного человека в вопросах отношений имеет огромную ценность.

Некоторые обращаются для решения личных проблем

Причины, по которым люди пользуются услугой «ОК Грандма», бывают самыми разными. Например, один из клиентов обратился за помощью, потому что хотел прекратить отношения с девушкой, но ему было трудно сказать ей об этом открыто.

«Я хочу расстаться со своей девушкой, но не могу сказать ей об этом напрямую. Поэтому я хочу, чтобы бабушка пошла со мной», — сказал он.

А другой клиент прибегнул к этой услуге из-за того, что у него на свадьбе было недостаточно родственников.

«На моей свадьбе недостаточно родственников. Поэтому я хочу, чтобы вы приняли участие в мероприятии в качестве члена моей семьи», — объяснил свой выбор один из клиентов.

Подобные примеры показывают, что услуга не ограничивается только бытовой помощью, а направлена на сопровождение людей в важные дни и снижение чувства одиночества.

Сколько стоит «аренда бабушки»?

Ko‘zoynakli keksa ayol ko‘chada telefon ushlab jilmayib turibdi.

Чтобы воспользоваться услугой, клиент должен заплатить 3 300 японских иен в час, то есть около 23 долларов. Кроме того, транспортные расходы ложатся на плечи клиента. Также клиент покрывает другие необходимые для пожилой женщины расходы в течение проведенного вместе времени.

Подобные услуги в Японии показывают, что предлагаются решения, адаптированные под самые разные потребности людей. А «ОК Грандма» выде тем, что превратила жизненный опыт, душевное общение и доброту пожилых людей в современный сервис.

OK GrandmaЯпонияClient Servicesсоциальные услуги
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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