Декретный отпуск женщины-мэра вызвал резонанс в Японии

Мэр небольшого города Явата в западной части Японии Сёко Кавата стала первым в истории страны мэром, ушедшим в декретный отпуск, оставаясь на действующей должности. Это решение вызвало в Японии неоднозначную реакцию и привлекло внимание международных СМИ.

Кавата, возглавляющая город Явата с населением около 69 тысяч человек, в 2023 году в возрасте 33 лет стала самым молодым мэром-женщиной в Японии. По её словам, ещё в момент избрания на должность она планировала завести ребёнка.

Однако хотя городским служащим гарантирован 16-недельный декретный отпуск, для мэров подобного порядка не существовало. Поэтому Кавате пришлось разработать специальную процедуру для ухода в декретный отпуск.

«Когда я узнала, что стала первым мэром, то сама очень удивилась. Только тогда я поняла, что среди молодых женщин, да и вообще среди женщин, мэров очень мало», — сказала Кавата.

Одним из последних публичных мероприятий мэра перед уходом в отпуск стало шествие, проведённое накануне фестиваля Явата Тайко. Из-за заметной беременности Кавата, вместо того чтобы по традиции взбираться на переносной синтоистский храм — микоси, — шла пешком позади него.

Решение Каваты вновь стало поводом для обсуждения гендерного равенства в Японии. Участие женщин в политической жизни страны по-прежнему остаётся на низком уровне. В последнем отчёте Всемирного экономического форума о гендерном равенстве Япония заняла 118-е место среди 148 стран, а по показателю политических возможностей — 125-е место.

По мнению Каваты, особенно в Японии, где население стареет, а уровень рождаемости является одним из самых низких в мире, необходимы серьёзные реформы в этой сфере.

Согласно японскому законодательству, женщины имеют право примерно на 14 недель декретного отпуска. Обычно в этот период им выплачивают около двух третей заработной платы, а также дополнительное пособие в связи с родами. Для некоторых государственных служащих условия ещё более благоприятные.

«Много говорят о гендерном равенстве и реформе трудовых порядков. Однако нам необходимо сформировать общество, в котором представители всех профессий, включая руководителей, не будут сомневаться в том, чтобы заводить детей. В противном случае будет трудно предотвратить снижение рождаемости, непрерывное сокращение населения и экономический спад», — сказала Кавата.

Большинство жителей города поддержали решение мэра. Коллеги также призывали её уйти в декретный отпуск. Однако после широкого освещения этой темы в СМИ в социальных сетях появились и критические высказывания.

Кавата рассказала, что её расстроили публикации некоторых пользователей о том, что она стала известна не благодаря исполнению обязанностей мэра, а уходу в декретный отпуск, и что она «занимает должность не для работы, а для того, чтобы уйти в отпуск». Ожидается, что её ребёнок родится в сентябре.

В то же время решение мэра поддержали не все местные жители. Некоторые, в частности жительница города Явата Тиэ Фудзита, признавая право Каваты на декретный отпуск, выразили недовольство тем, что во время отпуска она будет получать полную заработную плату.