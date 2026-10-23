В Японии отзывают 16 тысяч игрушек, способных стрелять настоящими патронами

В Японии правоохранительные органы выступили с серьезным предупреждением после того выяснилось, что до 16 тысяч пластиковых игрушечных пистолетов, выданных в качестве призов в игровых автоматах по всей стране, способны стрелять настоящими боеприпасами.

Национальное полицейское агентство Японии (НПА) недавно сообщило, что тысячи единиц нелегального оружия распространяются в качестве призов в автоматах в различных регионах страны. В настоящее время ответственные ведомства принимают экстренные меры по изъятию данной продукции из оборота.

Речь идет о товаре под названием «Реал Гиммик Mini Револвер», который был импортирован в Японию из Китая и распространялся через автоматы с краном, где можно выигрывать игрушечные призы. Технические характеристики этого пистолета, внешне похожего на безобидную пластиковую игрушку яркого цвета, показали, что он может использоваться в качестве настоящего огнестрельного оружия.

В комплекте с игрушечным пистолетом также идут восемь пластиковых пуль. С их помощью можно стрелять в различные предметы или пугать людей в шутку. Однако в ходе проверок Национального полицейского агентства Японии было установлено, что это оружие может стрелять и настоящими боеприпасами. Это означает, что товар, продаваемый как обычная игрушка, может представлять серьезную опасность.

Выявлено 16 видов игрушек, способных стрелять боевыми патронами

Интересно, что Национальное полицейское агентство Японии опубликовало список из 16 видов игрушечных пистолетов, способных стрелять настоящими патронами. Ведомство предупредило о риске того, что эти изделия могут нанести тяжелые, вплоть до смертельных, травмы человеку.

Все включенные в список виды оружия произведены в Китае. Некоторые из них имеют ударно-спусковые механизмы из металла, а другие — из достаточно прочного пластика. Эти детали могут быть расположены внутри оружия так, чтобы позволить стрельбу пулями. Также отмечается, что их стволы достаточно широки, чтобы вместить патроны малого калибра.

Как подчеркивают в ответственном ведомстве, хранение такого оружия может рассматриваться как нарушение закона Японии о контроле над мечами и огнестрельным оружием. В связи с этим полиция призывает граждан сообщать в ближайшее отделение полиции, если у них имеются такие игрушки.

Игрушки были поставлены 78 компаниям

Как стало известно, «Реал Гиммик Mini Револвер» импортировался в Японию из Китая с декабря прошлого года. Его поставили 78 компаниям, осуществляющим деятельность в 31 префектуре страны.

Основными покупателями товара считались дети старше 12 лет. Однако официальные лица предупреждают, что пистолет, кажущийся внешне обычной пластиковой игрушкой, при использовании в качестве настоящего оружия может привести к крайне тяжелым последствиям.

Опасность не ограничивается лишь выстрелом пули. Поскольку конструкция пистолета не предназначена для использования настоящих боеприпасов, патроны могут полететь в непредсказуемом направлении. Кроме того, существует вероятность того, что во время стрельбы само оружие расколется или взорвется, нанеся серьезные травмы руке державшего его человека.

Главный аспект, о котором предупреждают специалисты, заключается в том, что внешний вид игрушки из дешевого пластика не означает ее безопасности. Напротив, технические характеристики такого изделия могут привести к неожиданным и катастрофическим последствиям.

Полиция предупредила граждан

Национальное полицейское агентство Японии призвало всех граждан, владеющих такими пластиковыми игрушечными пистолетами, не воспринимать их как простые игрушки. Ведомство подчеркнуло, что данные изделия могут квалифицироваться как незаконное огнестрельное оружие, и заявило о необходимости как можно быстрее сдать их в полицию.

Главная цель в сложившейся ситуации — изъять опасную продукцию у населения и предотвратить несчастные случаи, которые могут возникнуть в результате их использования. Поэтому важно серьезно отнестись к предупреждению полиции и не испытывать подозрительное оружие самостоятельно.