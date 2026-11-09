Большая тайна Кремля: почему Путин скрывает от общественности жену, детей и внуков?

Владимир Путин, управляющий Россией уже четверть века, хранит свою личную жизнь как одну из самых охраняемых государственных тайн. Хотя в своих выступлениях он признает наличие семьи и внуков, он никогда не раскрывает их имена, сферу деятельности или место жительства.

Однако международные расследования и открытые источники показывают, что жизнь главы Кремля не ограничивается одним официальным браком. Генеалогическое древо Путина, помимо официальной супруги, включает еще двух женщин и в общей сложности пятерых детей. Среди них есть и олимпийская чемпионка, родившаяся в Ташкенте.

Официальный брак: исторический развод, объявленный после балета

Единственный официальный брак Владимира Путина связан со стюардессой Людмилой Шкребневой, с которой они прожили вместе 30 лет.

Развод через телевизор: В 2013 году после посещения балета супруги в прямом эфире объявили о завершении своего брака. Позже Людмила вышла замуж за предпринимателя, который значительно моложе ее, и ее нынешнее место жительства остается неизвестным;

Старшая дочь — Мария Воронцова: Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, преподает в МГУ. Она создала семью с нидерландским предпринимателем Йорритом Фаассеном;

Младшая дочь — Катерина Тихонова: В юности участвовала в международных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. В настоящее время является руководителем Института искусственного интеллекта при МГУ (фонд «Иннопрактика»). Она была замужем за одним из самых молодых миллиардеров России Кириллом Шамаловым (сыном друга Путина Николая Шамалова), но позже развелась;

Тайные внуки: Путин подтвердил, что у него есть внуки, но держит их количество в секрете. Лишь однажды он обмолвился, что один из его внуков свободно говорит на китайском языке.

Ташкентская чемпионка: Алина Кабаева и резиденция на берегу озера

Еще одна ветвь семейного древа тесно связана с Ташкентом:

Корни в столице: Алина Кабаева, родившаяся в 1983 году в Ташкенте, выросла в семье спортсменов. Ее отец Марат Кабаев играл за футбольный клуб «Пахтакор», а мать выступала за баскетбольную сборную Узбекистана;

От Олимпиады к медиаимперии: Став чемпионкой мира и Олимпийских игр по художественной гимнастике, Кабаева пришла в политику. В настоящее время она является председателем совета директоров крупнейшего медиахолдинга России «Национальная Медиа Группа»;

Двое сыновей — Иван и Владимир: Согласно расследованиям, у Алины Кабаевой от Путина двое сыновей, которых назвали Иваном и Владимиром. Дети воспитываются в секретной президентской резиденции на берегу озера на Валдае, вдали от глаз общественности. Путин официально никогда их не признавал.

От уборщицы в магазине до царства: Светлана Кривоногих и Елизавета

Третья ветвь древа связана с бывшей возлюбленной из Санкт-Петербурга Светланой Кривоногих:

Неожиданное богатство: Родившись в бедной семье и в юности работая простой уборщицей в магазине, женщина неожиданно стала акционером банка «Россия», владелицей дорогих яхт и известного горнолыжного курорта «Игора» в Сочи (примечательно, что свадьба дочери Путина Катерины проходила именно на этом курорте);

Елизавета (Луиза Розова), рожденная без отца: В свидетельстве о рождении Елизаветы, дочери Светланы, родившейся в 2003 году, имя отца не указано, но отчество записано как «Владимировна». Через несколько недель после рождения девочки семья стала владельцем дорогой недвижимости в Монако. Когда журналисты встретили Елизавету в Париже и спросили об отце, она ответила: «Какое мне до этого дело?».

Семейное древо Путина: кто есть кто?

Личность Статус Деятельность / Текущее состояние Дети Владимир Путин Глава государства Президент России 5 официальных и неофициальных детей Людмила Шкребнева Бывшая жена (30 лет брака) Развелись в 2013 году, повторно вышла замуж Мария Воронцова (врач), Катерина Тихонова (руководитель ИИ) Светлана Кривоногих Неофициальная связь из Санкт-Петербурга Акционер банка и курортов, мультимиллионер Елизавета Владимировна (Луиза Розова) Алина Кабаева Олимпийская чемпионка, родившаяся в Ташкенте Руководитель «Национальной Медиа Группы» Иван и Владимир (живут в секретной резиденции)

Почему правда о семье не раскрывается общественности?

Почему Владимир Путин не объявляет общественности о своей семье и даже о количестве внуков?

Аналитики объясняют это двумя основными факторами: первый — как бывший офицер КГБ, он ставит безопасность на первое место и стремится защитить семью от геополитического давления и санкций; второй — стремление сохранить перед российским обществом политический образ «одинокого лидера, который посвятил всю свою жизнь и существование только государству».