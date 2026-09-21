В мире всего три человека могут путешествовать за границу без паспорта. Кто они?

·2·Мир
В мире всего три человека могут путешествовать за границу без паспорта. Кто они?

Для большинства людей паспорт является основным документом при путешествии за границу. Однако в мире есть всего три человека, которые благодаря своему статусу имеют право путешествовать за рубеж без паспорта: король Великобритании Карл ИИИ, император Японии Нарухито и его супруга Масако. Эта привилегия связана с их особым статусом глав государства и монархов.

Королю Великобритании Карлу ИИИ британский паспорт для поездок за рубеж не требуется. На официальном сайте королевской семьи это объясняется тем, что британские паспорта оформляются от имени монарха. Поэтому самому королю отдельный паспорт не нужен.

Вместо обычного паспорта в поездках британского монарха используются специальный документ и дипломатические процедуры. На первой странице британского паспорта также содержится официальное обращение от имени монарха с просьбой беспрепятственно пропускать его владельца и оказывать ему необходимую помощь и защиту. Остальные члены королевской семьи путешествуют с паспортами.

Почему у императора Японии нет паспорта?

Император Японии Нарухито и его супруга Масако имеют схожий, но особый порядок. В 1971 году Министерство иностранных дел Японии пришло к выводу, что выдача обычных паспортов императору и императрице, а также прохождение ими паспортных и визовых процедур, как для обычных граждан, не соответствуют их статусу.

Поэтому при визитах за рубеж император и императрица путешествуют на основании документа соответствующего министерства вместо паспорта. А правительство Японии заранее уведомляет принимающее государство об их визите по дипломатическим каналам.

Эта привилегия распространяется не на всех членов японской императорской семьи. Например, другие высокопоставленные члены императорской семьи пользуются дипломатическими паспортами.

Чем еще отличается статус императора?

Особый статус императора в Японии, отличающийся от обычных граждан, проявляется и в других аспектах. Он не управляет напрямую политикой страны и согласно конституции считается символом государства и единства народа.

Кроме того, члены японской императорской семьи не пользуются обычными фамилиями.

Таким образом, поездки Карла ИИИ, Нарухито и Масако за границу без паспорта — это не простое исключение, а особый порядок, связанный с их особым конституционным и государственным статусом.

Король Великобритании Карл IIIИмператор Японии НарухитоИмператрица Японии Масакопутешествия монархов без паспорта
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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