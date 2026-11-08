Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, движение поездов приостановлено

В результате сильного землетрясения, произошедшего в Японии в ночь на воскресенье, по меньшей мере 22 человека получили травмы различной степени тяжести.

Согласно официальным данным, распространенным местным телеканалом «Фуджи Телевисион Нетворк», после стихийного бедствия в ряде префектур было временно нарушено транспортное сообщение, а правительство в настоящее время устанавливает масштабы нанесенного ущерба.

Сила и охват землетрясения: очаг на глубине 41 километр

Сейсмологи и экстренные службы зафиксировали следующие показатели подземных толчков:

Магнитуда и время: землетрясение магнитудой 5,7 произошло 8 ноября в 01:04 по местному времени в районе префектуры Сидзуока;

Глубина очага: эпицентр подземных толчков находился на глубине 41 километра;

Наиболее пострадавшие районы: по принятой в Японии 7-балльной шкале интенсивности, сила толчков достигла уровня 5- в префектурах Айти, Нагано, Гифу и Сидзуока.

Пострадавшие и состояние инфраструктуры

Толчки, произошедшие в ночное время, вызвали панику среди населения:

22 пострадавших: только в префектуре Айти сообщается о не менее чем 22 травмированных. 12 из них были экстренно доставлены в больницы из-за падений во время толчков, в том числе при падении с лестниц;

Движение поездов приостановлено: в целях обеспечения безопасности и проверки железнодорожных путей движение поездов было временно ограничено. После завершения проверочных работ движение было возобновлено, однако в расписании сохраняются значительные задержки;

Ситуация на АЭС «Хамаока» стабильна: согласно заявлению оператора АЭС «Хамаока», расположенной в сейсмически активной зоне, компании «Чубу Электрик Повер», на станции не зафиксировано никаких чрезвычайных или нештатных ситуаций, радиационный фон в норме.

В настоящее время правительство Японии создало специальный штаб и продолжает работу по полной оценке последствий стихийного бедствия и оказанию помощи пострадавшим.