В Японии еще больше усиливают требования для иностранцев, желающих там жить

В Японии еще сильнее ужесточаются требования для иностранцев, желающих получить право на постоянное проживание. Ожидается, что отныне знание японского языка также станет одним из основных условий.

Агентство иммиграционной службы Японии объявило о новых требованиях для получения права на постоянное проживание. Согласно им, начиная с апреля 2027 года от заявителей будет требоваться знание японского языка как минимум на уровне Б1. Этот уровень примерно соответствует уровню Н3 по системе определения знания японского языка ДжЛПТ.

Кроме того, будут рассматриваться доходы заявителя, его финансовая стабильность и будущее пенсионное обеспечение. Посредством этого будет оцениваться способность иностранца материально обеспечивать себя в Японии в долгосрочной перспективе. Изменятся требования и для иностранцев, состоящих в браке с гражданами Японии. Если по действующему порядку в некоторых случаях было достаточно состоять в браке в течение трех лет и прожить в Японии один год, то по новому порядку этот срок продлевается как минимум до пяти лет в браке и трех лет проживания в Японии.

Таким образом, новые правила требуют от иностранцев, планирующих получить право на постоянное проживание в Японии, не только достаточно долго проживать в стране, но и продемонстрировать знание языка и финансовую стабильность.