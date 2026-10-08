В Японии выиграли 14 тысяч долларов за сон

В Японии прошли необычные соревнования, на которых можно было выиграть 2,22 миллиона иен — почти 14 тысяч долларов — просто за то, чтобы уснуть.

5 октября в Токио на состязании «Матт Раке бй Коала» участники соревновались друг с другом, засыпая в течение 90 минут. Они отдыхали, лежа на матрасах и будучи оснащенными специальными устройствами для отслеживания сна.

При определении победителя учитывались не только то, кто первый заснул, но также глубина и качество сна, скорость засыпания и стабильность сна. В соревновании было организовано три этапа, в каждом из которых участвовало около 20 человек.

Участник под псевдонимом Суими показал наилучший результат и завоевал главный приз. Он рассказал, что планирует потратить призовые деньги на расходы по переезду, а также купить новую кровать, похожую на «ложе принцессы».

Однако целью состязания было не просто раздача денег. Организаторы хотели привлечь внимание к проблеме нехватки сна в Японии с помощью этого необычного мероприятия. По данным ОЭСР, в 2021 году Япония стала страной с самой короткой средней продолжительностью сна среди 33 государств-членов организации.