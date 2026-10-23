В России «черные вдовы» отправляют мужчин на войну ради компенсационных выплат

·20·Мир
В России «черные вдовы» отправляют мужчин на войну ради компенсационных выплат

В России появились сообщения о том, что некоторые женщины выходят замуж за мужчин, отправляющихся на военную службу, в попытке получить компенсационные выплаты в случае их гибели. В обществе таких женщин называют «черными вдовами». Сообщается, что их цель — заключение брака с мужчинами ради получения военных выплат.

По данным, в случае гибели военнослужащего его семье может быть выплачена компенсация в размере до 5 миллионов рублей (примерно 64 тысячи долларов). В некоторых случаях сумма выплат превышает и 8 миллионов рублей. Это усилило дискуссии вокруг сомнительных браков на фоне таких крупных сумм.

37-летняя Мария из Санкт-Петербурга рассказала, что ее отец погиб на фронте в Украине. Однако она не знала ни о том, что ее отец ушел на военную службу, ни о том, что он женился на женщине, которая младше его на 22 года. По словам Марии, новая супруга отца отправила его на войну всего через два дня после заключения брака. А после гибели мужчины женщина, как сообщается, получила компенсационные выплаты.

Тема получила еще более широкое обсуждение после завирусившегося в социальных сетях выступления риелтора Марины Орловой. Она рассказывала о возможности выйти замуж за участников специальной военной операции за 8 миллионов рублей и впоследствии приобрести дешевую квартиру. Эти ее слова вызвали резкую критику среди пользователей интернета.

Позже стало известно, что Орлова была привлечена к ответственности за эти высказывания, ей назначили условное наказание, и она принесла публичные извинения.

Информация о подобных случаях распространилась и в Приморском крае. В них упоминается возможное участие военнослужащего, сержанта и военного бухгалтера. Однако точной информации о том, что все эти обвинения были доказаны в суде, нет.

Подобные инциденты вновь поднимают на повестку дня вопрос контроля за семейными отношениями военнослужащих и выплачиваемыми им компенсациями. В то же время каждое обвинение должно оцениваться на основе доказательств в ходе проверки и судебного разбирательства.

Российско-украинская войнаВоенная компенсацияМарина ОрловаЧерные вдовы
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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