ООН предупредила, что наша планета находится на грани ожидаемой глобальной катастрофы

Земной шар движется к самому опасному сценарию глобального потепления. Согласно новому докладу Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), к концу века средняя температура на планете может вырасти на 2,8 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

Специалисты предупреждают, что этот показатель хуже прогноза прошлого года, составлявшего 2,5 градуса, и ставит человечество перед лицом мощных стихийных бедствий.

«Каждая доля градуса означает новые жертвы»

Глава ЮНЕП Ингер Андерсен подчеркнула, что главная норма, установленная Парижеким соглашением 2015 года, — удерживать рост температуры в пределах 1,5 градуса — находится под серьезной угрозой:

Масштаб бедствий растет: любое незначительное изменение выше 1,5 градуса многократно усиливает риск смертоносных наводнений, волн жары и лесных пожаров;

Практическая ситуация: по данным европейской службы мониторинга климата «Коперник», за трехлетний период с 2023 по 2025 годы повышение средних температур на планете уже превысило предел в 1,5 градуса.

Почему прогнозы резко ухудшились? Фактор США

Аналитики ООН связывают угасание надежд на улучшение климата с политикой государств-основных эмитентов парниковых газов:

Позиция Вашингтона: отказ США от прежних климатических планов и обязательств в период администрации Дональда Трампа указывается в качестве одной из главных причин ухудшения прогнозов;

Глобальный вклад: этот шаг Америки, являющейся вторым после Китая источником выбросов парниковых газов в атмосферу в мире, оказал негативное влияние на общий процесс.

Сценарии конца века: даже в лучшем случае — 2,1 градуса

В докладе представлены три основных сценария будущего до 2100 года:

Текущая траектория: если нынешняя ситуация сохранится — к концу века температура вырастет на 2,8 градуса ; При выполнении обязательств: если все государства мира полностью выполнят свои заявленные действующие климатические планы — потепление составит 2,6 градуса ; Самый оптимистичный сценарий: даже в случае полного и своевременного достижения всеми странами поставленных целей «климатической нейтральности» рост температуры на 2,1 градуса остается неизбежным.



В связи с этим международные эксперты заявляют, что теперь необходимо сосредоточить основное внимание на сокращении времени превышения 1,5-градусного порога и экстренном усилении мер по защите природы.