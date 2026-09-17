Администрация Трампа отказалась выдать визу Махмуду Аббасу для участия в Генеральной Ассамблее ООН

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Администрация Трампа отказалась выдать визу Махмуду Аббасу для участия в Генеральной Ассамблее ООН

В Нью-Йорке на арене международной дипломатии разгорелся громкий скандал в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Администрация президента США Дональда Трампа второй год подряд официально отказала в выдаче визы на въезд в США главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу и десяткам высокопоставленных палестинских чиновников. Как сообщает Ассокиатед Пресс (AP), Госдепартамент объяснил это решение невыполнением Палестинской администрацией обязательств по мирным соглашениям с Израилем, в частности продолжением исков против Израиля в Международном суде ООН и Международном уголовном суде (МУС), а также выплатами семьям лиц, совершивших нападения на израильчан.

Как отмечает издание «Те Тимес оф Исраел», из-за визовых ограничений полет большой делегации во главе с Махмудом Аббасом в Нью-Йорк был отменен, и палестинская сторона была вынуждена внести специальную резолюцию, позволяющую Аббасу выступить на Генеральной Ассамблее посредством онлайн-видеосвязи. Международная общественность напоминает, что США нарушают свои обязательства в качестве принимающей страны перед штаб-квартирой ООН, отмечая, что ранее аналогичной визовой блокаде подвергались и российские дипломаты.

Итак, как эта жесткая визовая санкция Вашингтона повлияет на палестино-израильский конфликт, о чем заявит Аббас с трибуны ООН и использует ли США статус принимающей страны в качестве геополитического оружия?

«Отсутствие реформ и иски в международные суды»: Официальные причины Госдепартамента

Основные претензии Вашингтона к палестинскому руководству:

  • Нарушение обязательств: Госдепартамент США в качестве главной причины указал то, что палестинское правительство не реализовало предыдущие мирные соглашения и обещанные политические реформы;

  • Иски в международных судах: Подача администрацией Махмуда Аббаса исков против Израиля в Международный суд ООН и Международный уголовный суд (МУС) в Гааге была расценена Вашингтоном как «подрыв перспектив мира»;

  • Выплаты семьям нападавших: Было резко осуждено непрекращение материальной помощи из бюджета Рамаллы лицам, осужденным за нападения на израильчан, и их семьям;

  • Продление санкций: Госдепартамент официально объявил о жестком продолжении санкций по невыдаче виз членам Организации освобождения Палестины (ООП) и чиновникам Палестинской администрации.

«Онлайн-выступление и аккредитованные дипломаты»: Как Палестина примет участие в ООН?

Детали участия Махмуда Аббаса и делегации в Нью-Йорке:

  • Запрет для десятков чиновников: По данным «Те Тимес оф Исраел», отклонены визовые заявки десятков палестинских официальных лиц, которые должны были сопровождать Махмуда Аббаса в Нью-Йорк;

  • Формат видеообращения: Постоянная миссия Палестины при ООН представила проект резолюции Генеральной Ассамблеи с требованием предоставить Махмуду Аббасу право выступить с трибуны посредством онлайн-видеосвязи, как и в прошлом году;

  • Представители в Нью-Йорке: Несмотря на визовые ограничения, от имени Палестины в очных заседаниях Генеральной Ассамблеи примут участие палестинские дипломаты, которые уже успели пройти аккредитацию при ООН и находятся в США.

Ответственность принимающей страны и международные протесты

Столкновение визовых ограничений США с нормами международного права:

  • Нарушение соглашения ООН 1947 года: Согласно нормам международного права, США как государство, на территории которого расположена штаб-квартира ООН, обязаны обеспечивать беспрепятственный приезд на мероприятия всех государств-членов и официальных наблюдателей мира;

  • Ситуация с российской делегацией: Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявлял о невыдаче визы российскому делегату, который должен был участвовать в сессии Комитета по информации США, назвав это «грубым нарушением соглашения с принимающей страной»;

  • Инструмент политического давления: Международные аналитики подчеркивают, что Вашингтон использует рычаг выдачи виз как оружие политического давления и наказания лидеров с оппозиционной позицией.

Данный визовый запрет, примененный администрацией Дональда Трампа в отношении палестинского лидера, создал почву для того, чтобы общие дебаты Генеральной Ассамблеи ООН, стартующие в Нью-Йорке, начались в еще более острой и полной политических противостояний атмосфере, чем прежде.

По вашему мнению, соответствует ли нормам международного права отказ США в выдаче виз главам иностранных государств и дипломатам, прибывающим для участия в мероприятиях ООН? Не усилит ли недопуск Махмуда Аббаса в Нью-Йорк напряженность на Ближнем Востоке? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого крупного дипломатического скандала вокруг трибуны ООН со всеми любителями политики и друзьями!

Махмуд АббасГенеральная Ассамблея ООНпалестинский вопросвизовые ограничения США
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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