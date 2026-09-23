81-я сессия ООН: делегация Узбекистана принимает участие в дискуссиях в Нью-Йорке

В Нью-Йорке началась неделя высокого уровня в рамках одного из важнейших политических и дипломатических мероприятий мира — 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ожидается, что в ней примут личное участие главы около 130 государств. Узбекистан на этой международной диалоговой площадке также принимает участие со своей делегацией во главе с руководителем Администрации Президента Саидой Мирзиёевой.

Делегация Узбекистана в ходе общих прений Генеральной Ассамблеи прослушала выступления ряда глав государств и высокопоставленных представителей.

Сессия этого года проходит под темой «Восстановление доверия, управление изменениями: Организация Объединенных Наций, приносящая результаты для всех».

Лидеры мира собрались на одной площадке в Нью-Йорке

Ежегодная неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН предоставляет главам государств и правительств возможность обсудить наиболее актуальные вопросы международной повестки дня.

Общие прения 81-й сессии продолжатся с 22 по 26 сентября, а затем 28 сентября. В этом процессе главы государств и высокопоставленные представители с трибуны Генеральной Ассамблеи излагают позицию своих стран и подходы к международным проблемам.

По данным ООН, в неделе высокого уровня запланировано личное участие руководителей около 130 государств и правительств.

В связи с этим штаб-квартира ООН в Нью-Йорке на несколько дней превращается в один из главных центров международной дипломатии.

Делегация Узбекистана также участвует в важных обсуждениях

В ходе общих прений делегация Узбекистана слушает выступления лидеров различных государств.

Такие диалоги считаются важной площадкой для открытого изложения взглядов стран на международные и региональные вопросы, обмена мнениями и обсуждения новых направлений сотрудничества.

Сама Генеральная Ассамблея является главным директивным органом ООН, в котором все 193 государства-члена организации имеют равные права голоса.

Что в повестке дня 81-й сессии?

Нынешняя сессия не ограничивается лишь выступлениями глав государств.

Согласно официальной программе ООН, в рамках недели высокого уровня также пройдет ряд специальных встреч и мероприятий.

В частности:

встреча высокого уровня, посвященная 40-летию права на развитие;

климатические действия и вопросы справедливого перехода;

риски, связанные с повышением уровня моря;

предотвращение пандемий и подготовка к ним;

25-летие Дурбанской декларации и Программы действий;

вопросы полной ликвидации ядерного оружия.

Кроме того, управление искусственным интеллектом, мир и безопасность, устойчивое развитие также входят в число важных тем международной повестки дня.

Почему важны выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи?

Общие прения Генеральной Ассамблеи ООН считаются одной из главных дипломатических площадок, где государства излагают свои взгляды перед международным сообществом.

Главы государств и высокопоставленные представители имеют возможность выразить свою позицию по глобальным проблемам, миру и безопасности, экономическому развитию, изменению климата, технологиям и вопросам международного сотрудничества.

На нынешней сессии эти диалоги объединены вокруг темы «восстановления доверия» и управления изменениями.

Значение площадки ООН для Узбекистана

Узбекистан сотрудничает с ООН по многим направлениям. А сессии Генеральной Ассамблеи предоставляют возможность представить подходы страны к международному сотрудничеству и вести диалог с представителями других государств.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи в 2025 году остановился на вопросах усиления роли международных институтов, обеспечения мира и безопасности, а также устойчивого развития.

На текущей 81-й сессии государства-члены ООН вновь обмениваются мнениями по глобальным и региональным проблемам.

Общие прения еще продолжаются

Общие прения в рамках 81-й сессии ООН продлятся до 28 сентября. В течение этого периода еще многие главы государств и высокопоставленные представители выступят с трибуны Генеральной Ассамблеи.

Также в рамках сессии пройдут встречи высокого уровня по таким глобальным проблемам, как климат, здравоохранение, искусственный интеллект, мир и безопасность, повышение уровня моря.

Таким образом, начавшаяся в Нью-Йорке 81-я сессия остается международной площадкой, где продолжаются не только традиционные выступления глав государств, но и многосторонние диалоги по актуальным мировым проблемам. Участие делегации Узбекистана в этом процессе также является частью многосторонней дипломатической деятельности страны в рамках ООН.