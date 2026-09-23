«Такой бойни я никогда не видел»: глава ООН и Лула обвинили Израиль в геноциде

В Нью-Йорке общие политические дебаты в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начались с самой резкой и жесткой критики в истории международной дипломатии. Покидающий свой пост генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей вступительной речи беспрецедентно резко осудил военные действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан (Иудея и Самария). Хотя Гутерриш назвал нападение ХАМАС 7 октября 2023 года «чудовищным террористическим актом», он открыто признал, что число жертв и масштабы разрушений в результате начатой Израилем в ответ военной операции стали самой страшной трагедией за время его работы: «За все годы моей работы в качестве генерального секретаря ООН я никогда не видел гибели людей и разрушений такого масштаба».

Он также охарактеризовал насильственное перемещение палестинцев и строительство новых еврейских поселений как «угрозу этнической чистки», призвав сохранить принцип «два государства для двух народов». Поднявшийся следом за генсеком на трибуну ООН по традиции первым среди глав государств президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва открыто раскритиковал премьер-министра Израиля: «Будущие поколения палестинцев всю жизнь будут нести на себе шрамы геноцида, совершенного правительством Нетаньяху в Газе».

Итак, смогут ли эти жесткие обвинения международного сообщества, прозвучавшие с трибуны ООН, остановить военные операции Израиля, к каким последствиям для правительства Нетаньяху приведут решения Международного суда и удастся ли спасти палестинскую проблему от полного исчезновения?

«Признание генсека, угроза этнической чистки и приговор Лулы»: 5 главных пунктов сессии ООН

Важные аспекты самых громких заявлений, прозвучавших с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН:

Историческое заявление Гутерриша: Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что за время своего руководства он никогда не видел таких масштабов массовой гибели людей и разрушений в Газе;

Угроза «этнической чистки»: Насильственное перемещение палестинцев и расширение израильских поселений на Западном берегу были оценены на уровне этнической чистки;

Обвинение в геноциде от главы Бразилии: Луис Инасиу Лула да Силва официально назвал действия правительства Нетаньяху геноцидом, охарактеризовав их как тяжелую рану в сердцах будущих поколений;

Требование решений Международного суда: Было напомнено, что все стороны обязаны неукоснительно подчиняться временным мерам пресечения, вынесенным Международным судом ООН в рамках Конвенции о геноциде;

Принцип «Два государства» на последнем рубеже: Дипломаты заявили, что сосуществование независимых палестинского и израильского государств является единственным решением, и эту возможность нельзя упускать.

81-я сессия ООН: Сравнение позиций Антониу Гутерриша и Лулы да Силвы по Израилю

Анализ оценок мировых лидеров ближневосточного кризиса:

Критерии и параметры Антониу Гутерриш (Генеральный секретарь ООН) Луис Инасиу Лула да Силва (Президент Бразилии) Оценка военных операций в Газе «Масштаб жертв — самый страшный и беспрецедентный за время моего генсекратства» «Геноцид, совершенный правительством Нетаньяху» Западный берег и перемещение населения «Угроза выдавливания населения и этнической чистки» Долгосрочная историческая травма, нанесенная палестинскому народу Отношение к действиям ХАМАС Осудил нападение 7 октября как варварский теракт Против бойни мирного населения и за требование соразмерности Международное право и суды Обязательность исполнения решений Международного суда ООН Обвинение Израиля в нарушении норм международных прав человека Модель мира Необходимо сохранить принцип «Два государства» Полное признание Палестины и прекращение агрессии

Экспертиза в области международной дипломатии и геополитики: Почему эти выступления стали серьезной политической ловушкой для Израиля?

Выводы аналитиков глобальной безопасности и экспертов по международному праву:

Политическое завещание Гутерриша: Завершающий свой срок полномочий генеральный секретарь Антониу Гутерриш завершает работу, вопреки дипломатической осторожности, озвучивая открытые истины; его слова «я не видел таких разрушений» — это тяжелый исторический вердикт, который навсегда будет запечатан в официальном архиве ООН;

Гнев «Глобального Юга» и Лула: Бразилия традиционно выступает первой в ООН; тот факт, что президент Лула с первых же минут обвинил Нетаньяху в геноциде, означает, что страны Латинской Америки, Африки и Азии (Глобальный Юг) готовы к жесткому противостоянию с Западом по вопросу Израиля;

Международный суд ООН и юридическое давление: Подобные заявления генерального секретаря ООН и его отсылки к решениям международного суда по рассматриваемому иску Южно-Африканской Республики создают почву для введения новых дипломатических и финансовых санкций против Израиля;

Опасность термина «этническая чистка»: Если раньше речь шла только о Газе, то теперь именование расширения поселений на Западном берегу реки Иордан «этнической чисткой» — это огромный шаг к признанию дальнейших действий Тель-Авива полностью незаконными.

Уже в первые дни Генеральной Ассамблеи ООН правительство Израиля продемонстрировало, что оказалось под давлением беспрецедентной политической и моральной изоляции на международной арене.

Как вы думаете, смогут ли эти резкие обвинения со стороны генсека ООН и главы Бразилии повлиять на прекращение войны в секторе Газа? Как вы смотрите на то, что принимаемые международными организациями решения и предупреждения об «этнической чистке» на практике не могут остановить руководство Израиля? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным ближневосточному кризису, за которым следит весь мир, со всеми своими друзьями!