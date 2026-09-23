Выступая в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявления, которые взбудоражили мировое сообщество и центры глобальной политики. Как сообщает агентство «Анадолу», турецкий лидер озвучил жесткую позицию официальной Анкары по справедливому завершению кровопролитной войны между Россией и Украиной: «Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы искренне надеемся на его завершение при полном сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины». Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает регулярные контакты со всеми сторонами, стремясь обеспечить безопасность судоходства в Черном море, не допустить продовольственного кризиса и предотвратить распространение конфликта на более широкие регионы.

В частности, он решительно осудил нападения на торговые суда в Черном море, заявив, что, кем бы они ни совершались, это абсолютно неприемлемые действия. Однако самая революционная часть речи была обращена к структуре ООН: Эрдоган призвал лишить «постоянную пятерку» Совета Безопасности организации — США, Россию, Китай, Великобританию и Францию — абсолютного права вето, полностью отменив институт постоянного членства и передав все полномочия равноправной Генеральной Ассамблее.

Итак, как это жесткое требование Анкары о целостности Украины повлияет на отношения с Кремлем, осуществится ли реформа ООН под лозунгом «Мир больше пяти» и сможет ли Черное море снова стать глобальным зерновым коридором?

«Территориальная целостность, нападения в Черном море и лишение права вето»: 5 главных тезисов заявления Эрдогана

Важнейшие инициативы, прозвучавшие с трибуны 81-й сессии ООН:

Суверенитет и целостность Украины: Президент Турции открыто заявил, что война должна завершиться исключительно при сохранении признанных на международном уровне границ и целостности Украины;

Лишение «Большой пятерки» права вето: Эрдоган призвал отменить монополию и право вето России, США, Китая, Великобритании и Франции в Совете Безопасности ООН;

Усиление полномочий Генеральной Ассамблеи ООН: Турция лоббирует отказ от института «постоянного членства» с передачей всей полноты принятия решений Генеральной Ассамблее, где все государства равны;

Прекращение нападений в Черном море: Удары по торговым и коммерческим судам были осуждены, заявлено о необходимости гарантировать свободное и безопасное судоходство на море;

Глобальная продовольственная безопасность: Анкара подтвердила продолжение роли главного посредника в морских путях и мирных переговорах для предотвращения угрозы глобального голода.

Формула мира и реформ Эрдогана: сравнение предложений Анкары и существующей системы

Ключевые различия в вопросах международной безопасности и позиции Турции:

Показатели и направления Действующая международная система (Статус-кво) Новая система, предлагаемая Эрдоганом Решение украинской войны Замороженные территории или неясный компромисс Обязательное сохранение полного суверенитета и территориальной целостности Украины Совет Безопасности ООН 5 постоянных государств обладают абсолютным правом вето Полная ликвидация института права вето и постоянного членства Центр принятия решений Монополия узкого круга из 5 сверхдержав Усиление полномочий Генеральной Ассамблеи, где все государства равны Ситуация в Черном море Ракетные и дроновые удары по торговым судам Абсолютное прекращение атак и обеспечение безопасного судоходства на море Продовольственная безопасность Препятствия, логистический кризис и рост цен Полностью открытые транспортные коридоры под гарантиями ООН и Анкары Геополитическая роль Турции Нейтральный игрок, поддерживающий диалог с обеими сторонами Главный защитник глобальной справедливости и многополярного мира

Международная геополитика и экспертиза безопасности: что означает заявление Эрдогана?

Выводы дипломатических аналитиков и экспертов по международным отношениям:

Открытый и принципиальный сигнал Москве: Несмотря на близкие личные отношения с Владимиром Путиным, Эрдоган вновь открыто признал территориальную целостность Украины с трибуны ООН; это твердое подтверждение того, что Анкара никогда не признает законным присоединение оккупированных земель к России;

Доктрина «Мир больше пяти» (Ворлд ис биггер тан 5): Эта идея, продвигаемая Эрдоганом на протяжении многих лет, звучит еще сильнее на фоне текущих геополитических кризисов (резня в Газе, украинская трагедия); тот факт, что система парализуется, если одно из 5 государств Совбеза является агрессором или накладывает вето, доказывает неизбежность реформ;

Контроль над Черным морем: Удары по судам на море между Россией и Украиной напрямую угрожают региональной безопасности Турции в рамках «Конвенции Монтре»; жесткое требование Эрдогана свидетельствует о том, что Анкара может усилить контроль на море для обеспечения безопасности коммерческих судов;

Роль лидера Глобального Юга и исламского мира: Выступая против права вето, Эрдоган укрепляет статус неофициального лидера мусульманских государств, стран Африки и Латинской Америки, не имеющих никакого голоса в Совете Безопасности, и защитника глобальной справедливости.

Это историческое выступление Реджепа Тайипа Эрдогана с трибуны ООН показало, что старая система управления миром изжила себя, и мир может наступить только с новым справедливым порядком.

Как вы думаете, сможет ли «Большая пятерка» Совета Безопасности ООН отказаться от своего права вето и коренным образом реформировать систему организации? Верите ли вы, как подчеркивал Эрдоган, что война в Украине завершится миром при сохранении ее территориальной целостности? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим стратегическим анализом, призванным изменить мировую политику, со всеми друзьями!