2026 год может обновить рейтинг самых жарких лет в истории

2026 год может быть зафиксирован как второй самый жаркий год в истории метеорологических наблюдений. Об этом сообщила европейская служба мониторинга изменения климата Коперникус.

Согласно прогнозам специалистов, вероятность того, что 2026 год займет второе место в истории по средней глобальной температуре, составляет около 80 процентов. При этом вероятность того, что в текущем году температура повторит рекордный уровень, зафиксированный в 2024 году, или даже превысит его, оценивается примерно в 20 процентов.

По расчетам, ожидается, что в течение 2026 года средняя глобальная температура будет на 1,56–1,61 градуса Цельсия выше показателей доиндустриального периода 1850–1900 годов. Также вероятность превышения температурного порога в 1,5 градуса оценивается выше 99 процентов.

Если эти прогнозы подтвердятся, 2026 год войдет в историю как второй календарный год, в котором глобальная температура была на 1,5 градуса выше уровня доиндустриального периода. До этого такой показатель наблюдался в 2024 году.

Кроме того, климатологи прогнозируют, что средняя глобальная температура за четырехлетний период, включающий 2023–2026 годы, также превысит показатель в 1,5 градуса. Это является одним из важных признаков того, что процесс глобального потепления на планете продолжается высокими темпами.

Для справки: в Парижском соглашении по климату поставлена цель приложить усилия для ограничения глобального потепления до 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Эта цель имеет важное значение для смягчения негативных последствий изменения климата.

В то же время специалисты подчеркивают, что превышение глобальной температурой порога в 1,5 градуса в отдельный календарный год не означает окончательного нарушения долгосрочной цели Парижского соглашения. Поскольку этот порог в соглашении оценивается не на основе отдельных лет, а на основе долгосрочных изменений температуры.