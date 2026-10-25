«Правила нарушены»: Илон Маск заблокировал систему Starlink после поста Зеленского

·70·Мир
«Правила нарушены»: Илон Маск заблокировал систему Starlink после поста Зеленского

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск объяснил причину ограничения доступа к сети спутникового интернета Starlink на территории Украины. По словам Маска, прямым поводом для этого решения стал пост президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети.

Предприниматель указал, что в посте Зеленского от 16 октября было открыто признано использование системы Starlink при атаках ударных дронов средней дальности, что является грубым нарушением правил системы.

«Зеленский сам написал»: резкое заявление от Маска

Илон Маск на своей странице в сети Кс (бывший Twitter) объяснил истинные причины решения следующим образом:

  • Цитата и желтая линия: Маск выделил желтым цветом фразу из поста Зеленского: «мы также используем систему Starlink для ударов на средние расстояния»;

  • Нарушение условий использования: «Объясню для глупцов: сам Зеленский написал об использовании Starlink для атак беспилотников, что абсолютно противоречит условиям использования системы», — подчеркнул Маск;

  • «Лазейка закрыта»: Предприниматель напомнил, что на прошлой неделе они были вынуждены закрыть эту брешь в системе, так как она предназначена исключительно для обороны и гражданской связи.

Гражданская система и военные ограничения: где проведена черта?

Компания Starlink объяснила данное решение необходимостью сохранения коммерческого и гуманитарного статуса:

  • «Нет разрешения убивать людей»: «Гражданская и коммерческая система вроде Starlink никогда не разрешалась и не должна использоваться для наступательных атак дронов с целью убийства людей», — написал миллиардер;

  • Переход от обороны к агрессии: Маск заявил, что изначально система предоставлялась для поддержания связи и обеспечения инфраструктуры, но превращать ее в оружие нападения неправильно с политической точки зрения;

  • Влияние на фронт: Данные технические ограничения могут серьезно повлиять на радиус действия и активность управляемых через спутник беспилотников Вооруженных сил Украины.

Илон МаскStarlinkВладимир ЗеленскийУкраина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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