Starlink предоставил возможность получения пассивного дохода от спутникового интернета

·24·Технологии
Starlink предоставил возможность получения пассивного дохода от спутникового интернета

Согласно данным иксбт.ком, сервис спутникового интернета Starlink, принадлежащий компании SpaceX, запустил новую бета-программу под названием Starlink фор Коммунитиес, которая позволяет пользователям получать дополнительный доход с помощью своего оборудования. Эта инициатива дает возможность мелким операторам и владельцам недвижимости делиться интернетом с окружающими через единый спутниковый терминал и получать за это финансовое вознаграждение. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как работает новая программа

В рамках данной программы предусмотрена установка терминала и роутера Starlink в местах массового скопления людей или там, где существует высокая потребность в интернете. К таким зонам относятся сельская местность, базы отдыха, кемпинги, жилые комплексы или площадки для проведения массовых мероприятий. Окружающие пользователи смогут подключаться к сети на основе временных тарифов.

Участникам программы предлагаются различные варианты подключения. В частности, пользователи могут приобретать часовые, дневные или недельные доступы для одного устройства. Также доступен месячный тарифный план, поддерживающий до четырех устройств, что позволяет нескольким домохозяйствам или пользователям пользоваться единой сетью без необходимости установки отдельной спутниковой тарелки.

Обязательства и финансовая модель

Все технические и административные процессы, включая создание учетных записей, прием платежей, управление сетью и техническое обслуживание, полностью остаются на стороне компании Starlink. Задача владельца оборудования заключается лишь в установке терминала, обеспечении его бесперебойным электропитанием и выполнении базовых функций по обслуживанию. За каждое платное подключение владельцу оборудования выплачивается установленная сумма дохода.

По мнению экспертов, эта бизнес-модель напоминает концепцию роботакси, которую Илон Маск ранее планировал для автомобилей Tesla. Там компания также управляет сложной инфраструктурой и платежными системами, а пользователь предоставляет свой физический актив. Однако в то время как роботакси Tesla пока остаются проектом будущего, программа Starlink фор Коммунитиес уже начала принимать заявки в нескольких странах и приносит реальный пассивный доход.

StarlinkИнтернетТехнологииИлон МаскБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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