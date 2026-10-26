«Мы закрыли эту брешь»: Маск выступил против использования Украиной Starlink для атак

·66·Мир
«Мы закрыли эту брешь»: Маск выступил против использования Украиной Starlink для атак

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз подчеркнул, что спутниковая интернет-система Starlink должна оставаться исключительно в гражданских целях, и объяснил, почему ее применение для наступательных военных ударов запрещено.

По словам Маска, использование системы для прямых атак превращает спутники Starlink в законную военную цель, а их уничтожение может закрыть открытый космос для всего человечества.

«Брешь закрыта»: Украинские дроны и правила использования

Основатель SpaceX открыто заявил о нарушениях правил использования системы со стороны Вооруженных сил Украины:

  • Использование в наступательных ударах: По словам Маска, украинские военные использовали систему связи Starlink для нанесения наступательных ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов (дронов);

  • Установлены ограничения: Бизнесмен сообщил, что данная «брешь» (лазейка) в системе была программно закрыта еще на прошлой неделе и подобные действия больше не допускаются;

  • Граница между гражданским и военным: Он особо подчеркнул, что система может использоваться как общая военная инфраструктура (например, связь и управление), но она не должна превращаться в инструмент непосредственного удара.

«Катастрофа космического мусора»: Почему Маск обеспокоен этим?

Илон Маск на своей официальной странице в соцсети Кс (бывший Twitter) пояснил, что коренная причина принятого решения кроется в глобальной безопасности:

  • Угроза законной военной цели: «Если Starlink будет использоваться для наступательных ударов, он станет законной целью для противоположной стороны, и возникнет риск нанесения по нему ответного удара», — написал предприниматель;

  • Паралич космического пространства: Миллиардер отметил, что удар по находящимся на орбите спутникам Starlink приведет к образованию огромного количества космических обломков и мусора (синдром Кесслера);

  • Невозможность использования космоса: В результате этих цепных столкновений земная орбита может быть полностью заблокирована, что сделает выход в космос и его использование абсолютно невозможными для всех государств.

Именно в целях предотвращения этого катастрофического сценария на использование системы в качестве наступательного оружия накладываются строгие ограничения.

Илон МаскStarlinkSpaceXРоссийско-украинская война
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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