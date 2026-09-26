Скорость интернета Starlink будет увеличена до гигабита

·31·Технологии
Скорость интернета Starlink будет увеличена до гигабита

Компания SpaceX готовится почти вдвое увеличить скорость своего спутникового интернета Starlink для корпоративных клиентов. Согласно данным иксбт.ком, благодаря новым технологиям и обновлениям пользователи вскоре смогут воспользоваться высокоскоростным соединением. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Сообщается, что к концу 2026 года владельцы новых терминалов Performance Ген 3 по морскому тарифу Бусинесс Маритиме смогут пользоваться услугой со скоростью загрузки, приближающейся к 1 Гбит/с. В настоящее время для терминала Performance Кит скорость загрузки составляет до 475 Мбит/с, а скорость передачи — до 75 Мбит/с. Ожидается, что после обновления этот показатель вырастет примерно до 950 Мбит/с.

Новые возможности для морских и наземных клиентов

Первыми высокоскоростной интернет протестируют суда и яхты, использующие тарифы Бусинесс Маритиме. Стоимость оборудования составляет 2000 долларов, а базовый тариф, включающий 50 GB данных, начинается от 250 долларов в месяц.

Для наземных пользователей процесс увеличения скорости запланирован на 2027 год. SpaceX стремится расширить охват этих возможностей за счет поэтапного обновления орбитальной группировки.

Спутники поколения В3 и новые тарифы

Основной причиной резкого роста производительности называются спутники нового поколения В3. Они значительно крупнее нынешних аппаратов и выводятся в космос с помощью ракеты Starship. По данным компании, эти устройства увеличат общую пропускную способность почти в десять раз по сравнению с поколением В2, а возможности передачи пользовательских данных обещают расширить до 24 раз.

Вместе с тем Starlink обновляет линейку корпоративных тарифов. С 1 декабря планируется переименование планов Локал Приоритй и Глобал Приоритй в Бусинесс План и Глобал Бусинесс План. На некоторых рынках, включая Великобританию, ожидается пересмотр цен. Также для Бусинесс План могут быть введены ограничения на использование вне домашнего региона: при использовании сервиса более 30 дней подряд потребуется переход на более дорогой глобальный тариф.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологииИлон Маск
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Орбитальную группировку Starlink увеличат до 100 тысяч спутниковОрбитальную группировку Starlink увеличат до 100 тысяч спутников10 августа 14:52Starlink официально запущен в ОАЭ: цены на спутниковый интернетStarlink официально запущен в ОАЭ: цены на спутниковый интернет3 сентября 14:20SpaceX запустила новый тариф Starlink для малых судовSpaceX запустила новый тариф Starlink для малых судов28 августа 14:58Starlink обновил реферальную программу и ввел денежные вознагражденияStarlink обновил реферальную программу и ввел денежные вознаграждения27 августа 20:29Starlink начала бесплатно предоставлять комплект Mini в ЯпонииStarlink начала бесплатно предоставлять комплект Mini в Японии24 сентября 13:55Спутники Starlink Мобиле В2 обеспечат скорость уровня 5ГСпутники Starlink Мобиле В2 обеспечат скорость уровня 5Г19 сентября 11:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra