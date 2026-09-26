Скорость интернета Starlink будет увеличена до гигабита

Компания SpaceX готовится почти вдвое увеличить скорость своего спутникового интернета Starlink для корпоративных клиентов. Согласно данным иксбт.ком, благодаря новым технологиям и обновлениям пользователи вскоре смогут воспользоваться высокоскоростным соединением. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Сообщается, что к концу 2026 года владельцы новых терминалов Performance Ген 3 по морскому тарифу Бусинесс Маритиме смогут пользоваться услугой со скоростью загрузки, приближающейся к 1 Гбит/с. В настоящее время для терминала Performance Кит скорость загрузки составляет до 475 Мбит/с, а скорость передачи — до 75 Мбит/с. Ожидается, что после обновления этот показатель вырастет примерно до 950 Мбит/с.

Новые возможности для морских и наземных клиентов

Первыми высокоскоростной интернет протестируют суда и яхты, использующие тарифы Бусинесс Маритиме. Стоимость оборудования составляет 2000 долларов, а базовый тариф, включающий 50 GB данных, начинается от 250 долларов в месяц.

Для наземных пользователей процесс увеличения скорости запланирован на 2027 год. SpaceX стремится расширить охват этих возможностей за счет поэтапного обновления орбитальной группировки.

Спутники поколения В3 и новые тарифы

Основной причиной резкого роста производительности называются спутники нового поколения В3. Они значительно крупнее нынешних аппаратов и выводятся в космос с помощью ракеты Starship. По данным компании, эти устройства увеличат общую пропускную способность почти в десять раз по сравнению с поколением В2, а возможности передачи пользовательских данных обещают расширить до 24 раз.

Вместе с тем Starlink обновляет линейку корпоративных тарифов. С 1 декабря планируется переименование планов Локал Приоритй и Глобал Приоритй в Бусинесс План и Глобал Бусинесс План. На некоторых рынках, включая Великобританию, ожидается пересмотр цен. Также для Бусинесс План могут быть введены ограничения на использование вне домашнего региона: при использовании сервиса более 30 дней подряд потребуется переход на более дорогой глобальный тариф.