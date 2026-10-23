Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец платформы Кс (бывший Twitter) Илон Маск сделал очередное резонансное и резкое заявление по поводу финансовой помощи, выделяемой Украине.

Предприниматель утверждает, что деньги американских налогоплательщиков «отмываются» через украинских официальных лиц с помощью различных схем и возвращаются для финансирования предвыборных кампаний американских политиков.

«Деньги возвращаются обратно через скрытые схемы»

Илон Маск открыто написал свои мысли, вызвавшие бурные споры, на своей официальной странице в социальной сети Кс:

Схемы отмывания денег: «Часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается обратно через многочисленные схемы отмывания денег и направляется на финансирование политических кампаний в Америке;

Интерес политиков: Именно по этой причине вы становитесь свидетелями того, почему некоторые политики заботятся об Украине больше, чем об Америке!» — подчеркнул миллиардер.

Политические дебаты в США и нарастающие дискуссии

Данное заявление миллиардера было опубликовано в то время, когда в вашингтонской политической среде в центре обсуждений находится масштаб финансовой и военной помощи, оказываемой Украине:

Вопрос финансового контроля: В США все громче звучат призывы к проведению прозрачных аудиторских проверок расходования десятков миллиардов долларов, выделяемых Украине;

Влияние Маска: Это заявление Илона Маска, который часто открыто выражает свое отношение к процессам в Белом доме и мировой политике, вызвало волну широких обсуждений как в вашингтонских кругах, так и в социальных сетях.

Пока официальные круги Украины или администрация США никак официально не отреагировали на данные утверждения Маска.