Назтаны 4 основных кандидата, которые могут заменить Зеленского

·110·Мир
Назтаны 4 основных кандидата, которые могут заменить Зеленского

Президент США Дональд Трамп открыто заявил, что пришло время сменить главу государства в Украине. В аналитической статье американского влиятельного издания Невсвик отмечается, что данное заявление хозяина Белого дома еще больше усилило вопросы вокруг сроков проведения выборов в официальном Киеве и политического будущего Владимира Зеленского.

Давление Вашингтона на Киев вышло на новый этап после того, как Зеленский открыто раскритиковал дизельную сделку между США и Россией.

Заявление Трампа и фактор, разгневавший Вашингтон

Резкое выступление лидера Белого дома против руководства Украины прозвучало не случайно:

  • Открытый призыв: Трамп в своем субботнем заявлении подчеркнул: «Я считаю, что пришло время для Украины получить нового президента»;

  • Конфликт вокруг дизельной сделки: На фоне блокировки Ираном Ормузского пролива цены на топливо в США резко выросли, создав серьезное давление на население накануне промежуточных выборов в ноябре. В то время как Вашингтон достиг соглашения о поставках миллионов тонн дизеля из России, несогласие Зеленского с этой сделкой вызвало резкую реакцию Трампа;

  • Коррупционное давление: Аналитики издания подчеркивают, что период правления Зеленского серьезно пошатнулся из-за коррупционных скандалов, затрагивающих его ближайшее окружение.

4 главных кандидата на пост вместо Зеленского

Журнал Невсвик назвал четыре влиятельных лица на политической арене Украины, обладающих потенциалом занять место действующего президента:

  • Валерий Залужный: Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, в настоящее время — посол страны в Великобритании. Он является одной из фигур с самым высоким уровнем доверия среди армии и населения страны;

  • Кирилл Буданов: Бывший глава Главного управления разведки (ГУР), ныне влиятельный чиновник, возглавляющий Офис президента;

  • Михаил Федоров: Бывший министр обороны, известный своими реформами в сфере цифровых технологий;

  • Петр Порошенко: Бывший президент Украины и самый опытный политик в оппозиции.

При этом, как отмечает издание «Время.уа», ни Залужный, ни Буданов до сих пор официально не заявляли о своих открытых президентских амбициях или планах бороться за пост главы государства.

Проведение выборов и трансформация власти в Украине теперь становятся не только внутренним делом страны, но и ключевой темой в центре стратегической геополитики США и Запада.

Дональд ТрампВладимир Зеленскийпрезидентские выборы в УкраинеВалерий Залужный
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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