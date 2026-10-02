SpaceX рекордно снизила цену на Starlink Mini в США

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, резко снизила стоимость комплекта оборудования для спутникового интернета Starlink Mini на рынке США. Как сообщает издание иксбт.ком, теперь это портативное устройство можно приобрести всего за 149 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Такое снижение цен оценивается как важный шаг на пути к дальнейшей популяризации технологий спутникового интернета в глобальном масштабе и повышению их доступности для потребителей. Новая цена на 25% ниже предыдущей стоимости в 199 долларов и на 75% дешевле первоначальной цены в 599 долларов.

Удобные условия оплаты и тарифы

Для обеспечения финансового удобства клиентов компания также внедрила возможность оплаты в рассрочку. Согласно ей, покупатели могут приобрести комплект с условием ежемесячного платежа в размере 12,41 доллара в течение 12 месяцев.

Для устройств Starlink Mini, предназначенных для путешествий и мобильного использования, предлагаются три ежемесячных тарифа Роам:

55 долларов в месяц за 100 GB трафика

80 долларов в месяц за 300 GB трафика

175 долларов в месяц за вариант с безлимитным интернетом

Технические возможности и покрытие

Данное оборудование предназначено для обеспечения высокоскоростного интернет -соединения в отдаленных районах, где отсутствует наземная инфраструктура связи, а также во время различных поездок и путешествий. По данным иксбт.ком, компактное устройство Starlink Mini способно обеспечить скорость загрузки данных свыше 300 Mbps.

По мнению экспертов, такое снижение цен расширит охват пользователей мобильного интернета и сделает его более доступным и бюджетным для тех, кто путешествует на большие расстояния.