Черные дни для Маска: по кому нанесет первый удар Демократическая партия после захвата Конгресса?

·69·Мир
Черные дни для Маска: по кому нанесет первый удар Демократическая партия после захвата Конгресса?
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  • Представители Демократической партии, победившей на промежуточных выборах в США, готовятся начать масштабное расследование в отношении Илона Маска и его компании.
  • Комитет Сената по международным отношениям потребовал от Маска сохранить все документы, касающиеся случаев ограничения спутниковой интернет-сети Starlink для Вооруженных сил Украины.

Демократическая партия, победившая на промежуточных выборах в США и берущая власть в свои руки, готовится начать масштабное расследование в отношении технологического магната Илона Маска. По данным телеканала CNN, Комитет Сената по международным отношениям направил Маску и его компании требование сохранить все документы и переписку, касающиеся случаев преднамеренного замедления (или отключения) спутниковой интернет-сети Starlink для Вооруженных сил Украины.

По мнению демократов, меры, принятые для искусственного ограничения космической связи на линии фронта, противоречат интересам национальной безопасности, и эти решения должны быть тщательно проверены.

«Нам нужно полное расследование и меры наказания»: позиция Конгресса

Трое членов Демократической партии в Палате представителей официально потребовали раскрыть личную роль Илона Маска в этих событиях:

  • Жесткая позиция: «Нам нужно полное расследование, а по его результатам — соответствующие последствия и ответственность», — заявил конгрессмен Сэм Ликкардо;

  • Широкомасштабные запросы: Сенатский комитет направил официальные запросы не только Маску, но и ряду крупных банков, международных морских портов и частных структур, причастных к сомнительным сделкам по поставкам российского дизельного топлива;

  • Запрет на уничтожение доказательств: Согласно направленному предписанию, ни один документ, цифровое сообщение или записи серверов, имеющие отношение к расследованию, не могут быть удалены.

Большая ревизия в январе: решения Трампа будут пересмотрены

Как сообщает CNN, полный контроль над Конгрессом США официально перейдет к Демократической партии в январе:

  • Расследование под руководством Криса Кунса: Ожидается, что влиятельные процессы в Сенате возглавит сенатор Крис Кунс;

  • Аудит двухлетней деятельности: После смены власти демократы начнут масштабную ревизию практически всех внутри- и внешнеполитических решений, принятых администрацией Дональда Трампа за последние два года.

«Посиневшая Америка»: технологические гиганты под прицелом

Согласно анализу влиятельного британского издания Те Гуардиан, доминирование демократов на политической карте США («посинение страны») знаменует начало трудных времен для некоторых магнатов Кремниевой долины:

  • Политическая месть и контроль: Ожидается, что с января жизнь крупных технологических миллиардеров, которые в последние годы активно сближались с Дональдом Трампом и поддерживали его, значительно усложнится;

  • Монополия и федеральные контракты: Весьма вероятно, что проекты Маска — Starlink, SpaceX и другие — будут перепроверены в рамках государственных контрактов и под жестким парламентским контролем.

Илон МаскStarlinkДемократическая партияКонгресс США
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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