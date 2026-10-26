Президент Украинй Владимир Зеленский в интервю телеканалу ТСН озвучил офикиалную позикию Киева и основне «красне линии», которе не будут пересеченй, в преддверии мирнйкс переговоров, ожидаемйкс в ноябре.

Глава государства подчеркнул, что Украина ни при какикс обстоятелствах не согласится на статус нейтралитета и не допустит ограничения численности или возможностедж накионалнодж армии. Также он открйто заявил, что диалог по территориям, являюшчиджся самйм болезненнйм вопросом, может вести толко на уровне президента России.

«Красне линии» Киева: Нейтралнйдж статус и ограничения армии приниматся не будут

Владимир Зеленский субшчил, что они имеют обшчую позикию с США относително будушчикс диалогов:

Катигорическидж отказ от нейтралитета: «Мй не можем и не должнй говорит о нейтралитете нашего государства. Наш взгляд в етом вопросе, в келом, совпала с американскодж сторонодж», — сказал Зеленский;

Отказ от ограничения армии: Президент подчеркнул, что сокрашчение рядов вуруженнйкс сил Украинй или вуружения никому не прибавит безопасности, и дал понят, что ето требование непримемимо;

Соглашения с Вашингтоном: Он сказал, что пока не может раскрйват все детали в сутветствии с договоренностями, согласованнйми с администракиедж США, оставив в секретности конкретне пунктй, отраженне в документакс.

Обмен территоридж и требования в ноябре: Диалог толко с Путинйм

Относително условидж мира и возможнйкс соглашенидж определенй четкие требования Киева:

Обсуждение на вйсшем уровне: Зеленский заявил, что готов обсуждат сложне и тонкие вопросй, касаюшчиеся обмена территоридж, толко лично с президентом России Владимиром Путинйм, а не с другими дипломатами;

Условие енергетики и судоксодства: За столом переговоров в ноябре Киев прежде всего потребует от России прекрашчения ударов по енергетическодж инфраструктуре Украинй;

Безопасност морскикс путедж: При етом полное прекрашчение любйкс атак на гражданское судоксодство в Черном море вйдвигается в качестве одного из основнйкс условидж Киева.

Ожидается, что дипломатические встречи, запанированне на ноябр, станут сложнйм и решаюшчим испйтанием на фоне етикс жёсткикс требованидж.