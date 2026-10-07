Сегодня, 7 октября — день рождения президента России Владимира Путина. Российский лидер, родившийся в 1952 году, в 2026 году встречает свое 74-летие. Однако этот день рождения, как обычно, не превратится в полноценный выходной — Путин и в этот день продолжит работать.

Планы Путина на его 74-й день рождения были озвучены Кремлем. Для президента России запланированы международные телефонные звонки и другие рабочие мероприятия.

Как Путин проведет 7 октября?

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, день рождения является для главы государства личным праздником. В то же время рабочий график Путина продолжается и в этот день.

Планируется, что 7 октября он, прежде всего, проведет серию телефонных разговоров с главами иностранных государств по случаю своего дня рождения. Кроме того, в графике президента есть и другие мероприятия.

Помощник Путина Юрий Ушаков также сообщил, что по случаю дня рождения запланирован ряд телефонных переговоров с лидерами зарубежных стран.

Путин, родившийся в Ленинграде

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в городе Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Таким образом, 7 октября 2026 года отмечается его 74-летие.

Впервые он занял пост президента России в 2000 году. Проработав президентом до 2008 года, он занимал другую государственную должность, а с 2012 года вновь работает президентом России.

День рождения — но рабочий график неизменен

День рождения главы государства отличается от дня рождения обычного гражданина. Как заявляют представители Кремля, Путин встретит эту дату с поздравлениями от близких, однако рабочий день президента не превратится в сплошной праздник.

«День рождения — это личный праздник».

По информации Кремля, Путин ожидает поздравления и от глав иностранных государств. Сообщалось, что среди них есть и поздравление от лидера Китая Си Цзиньпина.

Эта дата для российского лидера — не просто день

Достижение Путиным 74-летнего возраста также является примечательной датой на фоне его многолетней деятельности в политической жизни России.

Тем не менее, сам президент всегда сдержанно относился к представлению своего дня рождения в качестве общегосударственного праздника национального масштаба.

По этой причине 7 октября в России остается не официальным национальным праздником, а личным днем рождения главы государства.

За рабочим столом и в 74 года

Ожидается, что сегодня основная повестка дня российского лидера будет насыщена рабочими контактами, а не просто обмене поздравлениями с коллегами.

Путин проведет телефонные переговоры с зарубежными лидерами, а также примет участие в других рабочих мероприятиях в течение дня.

Таким образом, Владимир Путин встречает свое 74-летие с политической и рабочей повесткой дня.

Хотя день рождения и является личным праздником для человека, для главы государства каждый его день тесно связан с государственными делами. 7 октября остается для Путина именно таким днем.