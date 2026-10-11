Открытый конфликт между Трампом и Зеленским из-за дизельного топлива и российских заводов...

Президент США Дональд Трамп выступил с очередными резкими заявлениями в адрес политики украинского лидера Владимира Зеленского. На пресс-конференции на военной базе Эндрюс глава Белого дома предупредил, что действия Киева могут нанести серьезный ущерб американским фермерам и глобальному рынку топлива.

По словам Трампа, удары, наносимые Вооруженными силами Украины по предприятиям нефтепереработки в России, вызывают дефицит дизельного топлива в мире.

Удары по нефтезаводам и требование Трампа: «Этому нужно положить конец»

Президент США напомнил, что Вашингтон неоднократно делал официальные предупреждения по этому поводу:

Угроза интересам фермеров: «Зеленский хочет создать проблемы нашим фермерам с дизельным топливом. Поскольку Россия покрывает большую часть поставок дизеля по всему миру», — заявил Трамп;

Игнорирование предупреждений: По словам главы Белого дома, Вашингтон требовал от Киева не атаковать российскую нефтяную инфраструктуру: «Я говорил ему: делай что хочешь, только не бей по нефтеперерабатывающим заводам. А он поступает по-своему, и этому нужно немедленно положить конец»;

Призыв сменить руководство: Трамп открыто заявил, что для достижения мирного соглашения в Украине нужен новый лидер: «Я предлагаю найти нового руководителя, который сможет заключить сделку. Ведь Зеленский мог бы договориться о многих сделках, но почему-то не хочет этого».

Разговор с Путиным и контракт на 3 миллиона тонн дизеля

Эти резкие заявления прозвучали еще громче после телефонного разговора между президентами США и России, состоявшегося 9 октября:

Приток топлива на глобальный рынок: Владимир Путин и Трамп после беседы объявили о достижении договоренности о том, что в ближайшее время Россия поставит на американский и мировой рынки в общей сложности 3 миллиона тонн дизельного топлива;

Сдерживание рыночных цен: Вашингтон объясняет этот шаг необходимостью не допустить резкого скачка цен на топливо и защитить внутреннюю экономику.

Ответ Зеленского: «Это — инвестиция в войну»

Киев не заставил себя ждать с реакцией на топливную сделку между Вашингтоном и Москвой:

Резкое опровержение: Президент Украины Владимир Зеленский подверг жесткой критике разрешение США на вывод российского дизельного топлива на мировой рынок;

«Инвестиция в войну»: Зеленский расценил эту меру как прямое финансирование агрессии и «инвестицию в военную машину», подчеркнув, что это приведет к ослаблению санкционной политики.

Возникший между Вашингтоном и Киевом острый спор по поводу топливного рынка и военной стратегии показывает, что дипломатические отношения между союзниками столкнулись с серьезным испытанием.