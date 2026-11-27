Президент США Дональд Трамп объяснил, что называет президента России Владимира Путина «другом» с целью прекращения войны в Украине и достижения мирного соглашения. По его словам, враждебное отношение к Путину может помешать переговорам. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Трампа спросили о противоречии между тем, что он называет Путина другом, и при этом критикует военные действия России в социальной сети Truth Social.

В ответ президент США заявил, что главная цель — остановить войну и достичь соглашения.

«Мы хотим достичь сделки. Мы хотим остановить кровопролитие. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или дать понять, что хочу заключить сделку. Но мне нужно достичь соглашения», — сказал Трамп.