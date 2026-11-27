Трамп объяснил, почему называет Путина «другом»
Президент США Дональд Трамп объяснил, что называет президента России Владимира Путина «другом» с целью прекращения войны в Украине и достижения мирного соглашения. По его словам, враждебное отношение к Путину может помешать переговорам. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
Трампа спросили о противоречии между тем, что он называет Путина другом, и при этом критикует военные действия России в социальной сети Truth Social.
В ответ президент США заявил, что главная цель — остановить войну и достичь соглашения.
«Мы хотим достичь сделки. Мы хотим остановить кровопролитие. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или дать понять, что хочу заключить сделку. Но мне нужно достичь соглашения», — сказал Трамп.
По его мнению, личная неприязнь между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным является одним из основных факторов, препятствующих мирному урегулированию войны. Трамп подчеркнул, что пытается сохранить возможность ведения переговоров, поддерживая хорошие отношения с российским лидером.
«Я мог бы встретиться с ними и сказать: “Вы мне не нравитесь”. Но тогда возникнет ситуация, похожая на проблему между Зеленским и Путиным. Самая большая проблема в достижении мира — это то, что два лидера действительно ненавидят друг друга. Поэтому я стараюсь поддерживать хорошие отношения с Путиным. Я знаю его давно», — сказал президент США.
Трамп также не согласился с критикой о том, что его позиция по отношению к России является мягкой. Он напомнил, что вводил санкции и принимал другие меры в отношении России, отметив важность ведения переговоров для достижения соглашения.
«Я был очень жестким по отношению к России. Но если можно достичь сделки, я хочу этого. Я всю жизнь вел переговоры. Я мог бы сказать обратное, но от этого не было бы никакого результата», — добавил Трамп.
Ранее Трамп опубликовал в сети Truth Social свою фотографию с Путиным, назвав его «другом». На эти заявления отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Путина врагом и оценил искреннее отношение Трампа к российскому лидеру как странное.
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