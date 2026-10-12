Зеленский сообщил о последствиях ударов по дата-центрам «Яндекса»

·13·Мир
Зеленский сообщил о последствиях ударов по дата-центрам «Яндекса»

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, как удары по дата-центрам российской крупной технологической компании «Яндекс» повлияли на цифровое пространство. По словам украинского лидера, в период выхода из строя этих объектов инфраструктуры в социальных сетях заметно снизился уровень языка вражды, кампаний по разделению общества и различных провокаций.

В то же время российская пресса обнародовала информацию о техническом ущербе в результате атаки и финансовых последствиях его устранения.

«Стало очевидно, откуда управляются боты»

Владимир Зеленский отметил, что повреждения дата-центров напрямую отразились на информационной среде в сети:

  • Сокращение провокаций: «В момент ударов по этим объектам в соцсетях резко уменьшилось количество проявлений ненависти, искусственного разделения и враждебных провокаций», — заявил Зеленский;

  • Деятельность бот-ферм: Касаясь изменений в цифровом пространстве, глава государства добавил следующее:

    «Количество ботов в сетях заметно сократилось, и теперь предельно ясно видно, откуда на самом деле появляются эти боты и откуда они управляются».

На восстановление уйдет не менее полугода: «Коммерсантъ» раскрыл масштабы ущерба

Как сообщает российское издание «Коммерсантъ», процесс полной замена и восстановления сложного серверного оборудования в атакованных дата-центрах «Яндекса» потребует значительного времени:

  • Срок в 6 месяцев: Специалисты прогнозируют, что на перезапуск поврежденного высокотехнологичного оборудования и полное восстановление инфраструктуры уйдет не менее полугода;

  • Каналы зарубежных поставок: В целях скорейшего возмещения потерь компания рассматривает возможности приобретения нового оборудования различными путями, в том числе через зарубежные каналы поставок;

  • Подорожание облачных услуг: Ожидается, что возникшие колоссальные дополнительные расходы и логистические трудности с поставками в конечном итоге приведут к заметному росту цен на облачные (cloud) услуги «Яндекса» как для рядовых пользователей, так и для бизнес-клиентов.

Подобные удары, направленные на цифровую и энергетическую инфраструктуру, продолжают оказывать прямое влияние не только на физические сети, но и на глобальное информационное пространство и экономику ИТ-сектора.

Владимир ЗеленскийЯндексРоссийско-украинская войнаКибербезопасность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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