«Я что, чемодан?»: Зеленский о предложении Лукашенко вместе полететь в Москву
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- Президент Украины Владимир Зеленский резко отверг предложение лидера Беларуси Александра Лукашенко забрать его в Москву.
- Зеленский назвал эту инициативу несерьезной и подчеркнул, что подобный подход неприемлем, сравнив себя с чемоданом.
- В ответ украинский лидер пригласил Александра Лукашенко и Владимира Путина в Киев, пообещав гарантировать их безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал резко и иронично на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко «взять его с собой» в Москву. Украинский лидер назвал эту инициативу абсолютно несерьезной и, напротив, пригласил Лукашенко и президента России Владимира Путина в Киев.
«Просто посадить в самолет и увезти в Москву — зачем?»
Зеленский подчеркнул, что такой подход к вопросу переговоров неприемлем. В своем заявлении он высказал следующие мысли:
«Он предлагает мне "взять меня с собой". Я что, чемодан? Просто посадить в самолет и увезти в Москву — зачем? Это несерьезный разговор.
Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем их безопасную встречу. В конце концов, это же переговоры».
— Владимир Зеленский
Основные тезисы заявления
Стороны
Суть предложения и позиция
Александр Лукашенко (инициатива)
Предложил президенту Украины вместе с ним полететь в Москву
Владимир Зеленский (ответ)
Оценил предложение как «несерьезное» и резко возразил против сравнения себя с «чемоданом»
Встречное предложение Украины
Призвать Лукашенко и Путина прилететь в Киев и полностью гарантировать их безопасность
Эти слова украинского лидера свидетельствуют о том, что дипломатические споры вокруг места и условий возможных переговоров становятся все более острыми.
Как вы думаете, какой ответ может последовать от Минска и Москвы после этого встречного предложения Владимира Зеленского?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим громким заявлением в международной политике со своими близкими!
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