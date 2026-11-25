Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал резко и иронично на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко «взять его с собой» в Москву. Украинский лидер назвал эту инициативу абсолютно несерьезной и, напротив, пригласил Лукашенко и президента России Владимира Путина в Киев.

«Просто посадить в самолет и увезти в Москву — зачем?»

Зеленский подчеркнул, что такой подход к вопросу переговоров неприемлем. В своем заявлении он высказал следующие мысли:

«Он предлагает мне "взять меня с собой". Я что, чемодан? Просто посадить в самолет и увезти в Москву — зачем? Это несерьезный разговор. Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем их безопасную встречу. В конце концов, это же переговоры». — Владимир Зеленский

Основные тезисы заявления

Стороны Суть предложения и позиция Александр Лукашенко (инициатива) Предложил президенту Украины вместе с ним полететь в Москву Владимир Зеленский (ответ) Оценил предложение как «несерьезное» и резко возразил против сравнения себя с «чемоданом» Встречное предложение Украины Призвать Лукашенко и Путина прилететь в Киев и полностью гарантировать их безопасность

Эти слова украинского лидера свидетельствуют о том, что дипломатические споры вокруг места и условий возможных переговоров становятся все более острыми.

Как вы думаете, какой ответ может последовать от Минска и Москвы после этого встречного предложения Владимира Зеленского?

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