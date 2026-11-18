В ночь на 17 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту с помощью дронов и ракет. В результате атаки обрушились арка и пролетные конструкции автомобильной части моста. Движение автомобилей остановлено, сообщает Газета.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что автомобильная часть моста пришла в негодность и проезд по ней невозможен. Хотя железнодорожная сеть уцелела, ее арка также получила повреждения.

Это был второй за две ночи подряд удар украинских военных по Крымскому мосту. Ранее, в ночь на 16 ноября, мост также был атакован дронами. После той атаки автомобильное движение было приостановлено почти на 17 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция готовилась несколько недель. По его словам, это был седьмой этап операции, подготовленной совместно Службой безопасности и Генеральным штабом ВСУ. В ходе нее поэтапно уничтожались российские системы ПВО, радары, средства радиоэлектронной борьбы и другие цели.

Зеленский сообщил, что на завершающем этапе операции использовались беспилотные аппараты «Паляница», ракеты «Нептун» и «Фламинго», а также дроны «Рута».

Президент Украины подчеркнул, что Россия ежедневно наносит удары по украинской инфраструктуре, включая мосты. По его словам, Украина также напоминает России о необходимости вернуться туда, откуда началась война.

Министерство транспорта России утром 17 ноября сообщило о приостановке движения по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста. Позже стало известно, что железнодорожное сообщение было восстановлено по одной полосе. Вечером на заседании правительственной комиссии обсуждались вопросы оценки ущерба моста, начала ремонтных работ и доставки грузов в Крым альтернативными маршрутами.

Следственный комитет России квалифицировал атаку как террористический акт и возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ. По данным ведомства, 16 и 17 ноября по мосту были нанесены удары с помощью беспилотных летательных аппаратов, в результате чего его конструкции получили повреждения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено об атаке. Он подчеркнул, что мост обязательно будет восстановлен.

Это третья крупная атака на Крымский мост с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В октябре 2022 года в результате взрыва грузовика обрушились два пролета моста. Летом 2023 года он был атакован морскими дронами.